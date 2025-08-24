El xalet de Dani Carvajal a Madrid amaga un secret que et deixarà sense paraules
Hem entrat al xalet que té Dani Carvajal a Madrid i hem descobert un secret que amaga a les seves parets
El futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal, no només destaca als terrenys de joc, sinó que també ha sabut construir un refugi familiar a Boadilla del Monte. Allà hi viu amb la seva dona, Daphne Cañizares, i els seus dos fills, Álvaro i Mauro. Ho fa en un espectacular xalet que combina modernitat, amplitud i un ambient càlid, pensat per gaudir en família.
Tanmateix, més enllà de la seva imponent façana i la seva elegant decoració, l'habitatge amaga un secret que sorprèn tots els qui la visiten. La casa de Carvajal està dissenyada sota un estil minimalista que aposta per tonalitats neutres i el domini del blanc, sense perdre la calidesa dels elements naturals. Exemple d'això és la consola de fusta amb potes metàl·liques que rep els convidats al rebedor.
Els finestrals inunden cada estança de llum, com al dormitori principal en suite, on un capçal amb finestres endinsades serveix de prestatge per a llibres. A més, compta amb dos llums globus que creen un ambient íntim i acollidor.
Dani Carvajal ha creat un espai a casa seva a Madrid perquè els seus fills s'ho passin bé
En aquest dormitori, en Mauro, el fill petit de la parella, va compartir les seves primeres nits en un bressol convertible de la firma Stokke, situat al costat del llit dels seus pares.
El nen, que ja comença a fixar-se en la televisió quan el seu pare juga, troba en el seu germà Álvaro el millor company d'aventures. Tots dos gaudeixen dels espais interiors, com el lluminós saló amb llar de foc que connecta directament amb la piscina, i de les zones exteriors, pensades per viure una infància feliç i tranquil·la.
Aquest és el secret que amaga la casa de Dani Carvajal a Madrid
El jardí és un dels racons més especials de la finca. Des del menjador, es contempla un paisatge d'arbres, una gran piscina envoltada d'hamaques i para-sols.
I una cuidada zona verda on la família passa llargues jornades de descans i diversió. Tanmateix, el que realment deixa tothom bocabadat és el secret millor guardat de la llar: una pista de tennis privada.
Sí, a més del previsible camp de futbol per entrenar i jugar amb els seus fills, Carvajal ha volgut sorprendre amb una pista de tennis al bell mig del jardí del seu bonic xalet. Una instal·lació que no molts imaginen a la casa d'un futbolista, i que converteix el seu xalet en un autèntic paradís esportiu. Aquest detall inesperat és, sens dubte, el secret que converteix la residència de Dani Carvajal en una llar única i que deixa sense paraules qui la descobreix.
Més notícies: