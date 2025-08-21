Logo e-noticies.es
Logo e-noticies.es
CA
Logo Whatsapp
Mujer de cabello largo y rojo con flequillo, labios maquillados y tatuaje en el cuello, posando frente a un paisaje urbano con vegetación y edificios al fondo
Aquí creció Vicco | Camara Europa Press, Wikimedia Commons
CORAZÓN

El desconocido pueblo donde creció la cantante Vicco: a veinte minutos de Barcelona

Este pequeño rincón catalán fue la cuna de la voz de "Nochentera" y hoy conserva la calma y la esencia de toda la vida

por

Redacción

Vicco, cuyo nombre real es Victòria Riba Muns, creció rodeada de música y sensibilidad artística. Aprendió a tocar el piano con apenas nueve años, y muy pronto empezó a componer sus propias melodías. Su familia la apoyó desde el principio, viendo en ella un talento que iba más allá de la afición.

Con solo quince años ya actuaba en pequeños escenarios y compartía su voz en plataformas digitales. Pero el gran salto llegó en 2023, cuando participó en el Benidorm Fest con Nochentera. El tema no solo arrasó en la competición, sino que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la música española reciente.

Cantante de cabello largo y rojizo interpretando una canción en el escenario con fondo iluminado en tonos morados y rosas

Vicco en la 29 edición de los Premios José María Forqué, 2023 | Camara Europa Press

Óctuple disco de platino, millones de reproducciones en Spotify y un fenómeno en TikTok: así se consolidó Vicco como un nombre imprescindible del pop nacional. Su éxito fue celebrado incluso en su localidad natal, donde el ayuntamiento retransmitió la gala en directo para que todos los vecinos pudieran disfrutarla. Y es que la cantante siempre recuerda que procede de un rincón catalán lleno de historia: Tiana.

Tiana: una villa tranquila con aire mediterráneo

Situada en la comarca del Maresme, Tiana es una localidad de poco más de 8.300 habitantes que combina calma rural y cercanía urbana. Se encuentra a solo 15 kilómetros de Barcelona, pero conserva un ambiente sereno, rodeado de colinas y con vistas al Mediterráneo.

Iglesia de piedra con torre de reloj y tejado de tejas, acompañada de un recuadro que muestra una vista aérea del pueblo donde se encuentra

Tiana es una pequeña localidad cercana a Barcelona | Camara Getty Images de Manuel Milan, Wikimedia Commons

El casco antiguo es uno de sus grandes atractivos: sus calles estrechas, casas de piedra y plazas soleadas invitan a recorrerlo sin prisa. Entre los edificios destacados sobresale la iglesia de Sant Cebrià, de estilo neoclásico, con un campanario que se ha convertido en emblema del municipio. También merece atención el monasterio de Cartuja de Montalegre, que sigue activo hoy en día.

Fachada de una iglesia antigua de piedra con torre octogonal bajo un cielo azul despejado

Iglesia de Sant Cebrià en Tiana | Camara Wikimedia Commons

Tiana forma parte de la denominación de origen Alella, una de las más pequeñas y prestigiosas de Cataluña. Sus viñedos, que se extienden entre el mar y la montaña, producen vinos y cavas que se exportan a distintos países. Bodegas como Alta Alella ofrecen visitas guiadas y catas que combinan la tradición vitivinícola con la innovación.

Viñedo con vista al mar y un recuadro mostrando dos copas de vino tinto

Tiana forma parte de la dominación Alella | Camara Proformabooks, Instants

En cuanto a la vida cultural, Tiana presume de un calendario festivo muy activo. Destaca la Festa Major de Sant Cebrià, celebrada en septiembre, que llena las calles de música, bailes tradicionales y actividades populares. También es muy reconocida la muestra de vinos DO Alella, que cada año acerca a vecinos y visitantes la riqueza enológica de la zona.

Multitud de personas reunidas en una plaza durante la noche observando dos figuras gigantes vestidas con trajes coloridos

Fiesta Mayor de Sant Cebrià | Camara Ajuntament de Tiana

El vínculo de Vicco con su pueblo

Pese a su creciente éxito, Vicco nunca ha perdido el contacto con su lugar de origen. En una entrevista con el ayuntamiento de su pueblo natal afirmó que Tiana es “casa, el sitio donde vuelvo para estar con los míos y desconectar de todo”. Un mensaje que demuestra que, detrás de la artista, sigue habiendo una joven orgullosa de sus raíces.

Grupo de personas posando y sonriendo dentro de una sala con murales coloridos en las paredes y ventanas de madera abiertas al fondo

Vicco en una visita al ayuntamiento de Tiana | Camara Ajuntament de Tiana

El municipio también ha sabido mostrarle cariño. No solo retransmitió su paso por el Benidorm Fest, sino que en distintos actos culturales se la ha reconocido como un ejemplo de talento local con proyección internacional. Así, la relación entre Vicco y Tiana se mantiene viva, uniendo música y territorio en una misma historia.

Hoy, cuando su nombre suena en escenarios de toda España, su pueblo natal sigue siendo parte de su identidad. Tiana representa ese rincón catalán donde tradición y modernidad conviven, y que ahora está ligado para siempre a la voz de una de las artistas más prometedoras de la música pop.

➡️ Corazón

Más noticias: