Aquest és el bonic poble on va créixer Llucià Ferrer i és a una hora de Barcelona
El presentador d''Atrapa'm si pots' va créixer en un municipi català que combina tradició, patrimoni i natura
Llucià Ferrer és una de les cares més reconeixibles de l'entreteniment en català. Des de 2018 presenta Atrapa'm si pots, el concurs de TV3 que barreja humor, emoció i proximitat amb els concursants. El seu estil directe i la seva manera d'improvisar l'han convertit en un dels rostres més estimats de la cadena.
Abans d'arribar a la televisió, va passar molts anys a la ràdio, la seva gran escola professional. El seu to natural i la seva facilitat per connectar amb l'audiència l'acompanyen des d'aleshores. El que pocs saben és on va començar la seva història.
Llucià va néixer i créixer en un lloc on el riu, el patrimoni i la comunitat s'entrellacen. Un municipi tranquil, però ple de vida que ha marcat el seu caràcter: Manlleu, a la comarca d'Osona, situat a una hora de Barcelona.
Manlleu, identitat al costat del Ter
Manlleu té uns 20.000 habitants i s'assenta al costat del riu Ter, que ha definit la seva història i desenvolupament. Al segle XIX, la construcció d'un canal va impulsar la indústria tèxtil. Aquest sector va marcar el creixement econòmic i social de la localitat.
El Museu Industrial del Ter, a l'antiga fàbrica Can Sanglas, mostra com la força de l'aigua va alimentar tallers i fàbriques. L'exposició inclou maquinària i elements originals de l'època. És una visita clau per conèixer l'essència del municipi.
El centre històric conserva racons que expliquen segles de vida. L'església de Santa Maria combina elements romànics i gòtics que reflecteixen diferents etapes. Els seus murs i detalls arquitectònics són testimonis de l'evolució de la vila.
Altres punts destacats són el Pont de Can Molas, un pont gòtic del segle XV, i el santuari neogòtic de Puig-Agut. Des d'allà es gaudeixen vistes panoràmiques de la comarca. Passejar pels seus carrers és descobrir la barreja d'arquitectura religiosa i civil que caracteritza Manlleu.
La relació de Manlleu amb el Ter també és recreativa. El Passeig del Ter és un espai verd ideal per caminar o anar en bicicleta. El so de l'aigua i les seves zones arbrades creen un ambient perfecte per desconnectar.
El calendari festiu del municipi atrau visitants cada any. La Festa Major, la Festa del Serpent i la Fira del Porc i la Cervesa omplen els carrers de música i gastronomia. Són celebracions que reforcen el sentit de comunitat i la identitat local.
Llucià Ferrer: de la ràdio local a la televisió pública
El seu primer contacte amb els micròfons va ser gairebé per casualitat. Va trucar a Ràdio Manlleu per dedicar una cançó al Barça i la seva veu va agradar. Aquella trucada li va obrir les portes a col·laboracions i als seus primers treballs en mitjans.
Va passar per emissores com Flaixbac, RAC105 i Catalunya Ràdio. A TV3 es va consolidar amb Atrapa'm si pots, un concurs que ha aconseguit rècords d'audiència i moments històrics, com el premi de 241.000 euros a un participant. El seu humor i complicitat són clau per connectar amb el públic.
En la seva vida personal ha afrontat reptes importants. Una pneumònia greu el va portar a estar ingressat 22 dies i a perdre part d'un pulmó. Afirma que l'experiència li va ensenyar a prioritzar allò que és essencial i gaudir més del dia a dia.
La seva família és fonamental. Té dos fills petits i un germà bessó amb qui assegura tenir personalitats molt diferents. Aquestes vivències han reforçat l'autenticitat que transmet en pantalla.
