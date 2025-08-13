Este es el bonito pueblo donde creció Llucià Ferrer y está a una hora de Barcelona

Llucià Ferrer es una de las caras más reconocibles del entretenimiento en catalán. Desde 2018 conduce Atrapa'm si pots, el concurso de TV3 que mezcla humor, emoción y cercanía con los concursantes. Su estilo directo y su manera de improvisar lo han convertido en uno de los rostros más queridos de la cadena.

Antes de llegar a la televisión, pasó muchos años en la radio, su gran escuela profesional. Su tono natural y su facilidad para conectar con la audiencia lo acompañan desde entonces. Lo que pocos saben es donde empezó su historia.

Llucià nació y creció en un lugar donde el río, el patrimonio y la comunidad se entrelazan. Un municipio tranquilo, pero lleno de vida que ha marcado su carácter: Manlleu, en la comarca de Osona, situado a una hora de Barcelona.

Manlleu, identidad junto al Ter

Manlleu tiene unos 20.000 habitantes y se asienta junto al río Ter, que ha definido su historia y desarrollo. En el siglo XIX, la construcción de un canal impulsó la industria textil. Este sector marcó el crecimiento económico y social de la localidad.

El Museo Industrial del Ter, en la antigua fábrica Can Sanglas, muestra cómo la fuerza del agua alimentó talleres y fábricas. La exposición incluye maquinaria y elementos originales de la época. Es una visita clave para conocer la esencia del municipio.

El centro histórico conserva rincones que cuentan siglos de vida. La iglesia de Santa María combina elementos románicos y góticos que reflejan distintas etapas. Sus muros y detalles arquitectónicos son testigos de la evolución de la villa.

Otros puntos destacados son el Pont de Can Molas, un puente gótico del siglo XV, y el santuario neogótico de Puig-Agut. Desde allí se disfrutan vistas panorámicas de la comarca. Pasear por sus calles es descubrir la mezcla de arquitectura religiosa y civil que caracteriza a Manlleu.

La relación de Manlleu con el Ter también es recreativa. El Paseo del Ter es un espacio verde ideal para caminar o montar en bicicleta. El sonido del agua y sus zonas arboladas crean un ambiente perfecto para desconectar.

El calendario festivo del municipio atrae a visitantes cada año. La Festa Major, la Festa del Serpent y la Feria del Porc i la Cervesa llenan las calles de música y gastronomía. Son celebraciones que refuerzan el sentido de comunidad y la identidad local.

Llucià Ferrer: de la radio local a la televisión pública

Su primer contacto con los micrófonos fue casi por casualidad. Llamó a Ràdio Manlleu para dedicar una canción al Barça y su voz gustó. Esa llamada le abrió las puertas a colaboraciones y a sus primeros trabajos en medios.

Pasó por emisoras como Flaixbac, RAC105 y Catalunya Ràdio. En TV3 se consolidó con Atrapa'm si pots, un concurso que ha logrado récords de audiencia y momentos históricos, como el premio de 241.000 euros a un participante. Su humor y complicidad son clave para conectar con el público.

En su vida personal ha enfrentado retos importantes. Una neumonía grave lo llevó a estar ingresado 22 días y a perder parte de un pulmón. Afirma que la experiencia le enseñó a priorizar lo esencial y disfrutar más de lo cotidiano.

Su familia es fundamental. Tiene dos hijos pequeños y un hermano gemelo con el que asegura tener personalidades muy diferentes. Estas vivencias han reforzado la autenticidad que transmite en pantalla.