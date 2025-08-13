Logo e-noticies.es
Logo e-noticies.es
CA
Logo whatsapp
Hombre calvo y sonriente en primer plano con fondo de edificios coloridos y cielo nublado
Aquí pasó su infancia el presentador de TV3 | Camara @lluciaferrer, curtoicurto de Getty Images
CORAZÓN

Este es el bonito pueblo donde creció Llucià Ferrer y está a una hora de Barcelona

El presentador de 'Atrapa'm si pots' creció en un municipio catalán que combina tradición, patrimonio y naturaleza

por

Redacción

Llucià Ferrer es una de las caras más reconocibles del entretenimiento en catalán. Desde 2018 conduce Atrapa'm si pots, el concurso de TV3 que mezcla humor, emoción y cercanía con los concursantes. Su estilo directo y su manera de improvisar lo han convertido en uno de los rostros más queridos de la cadena.

Antes de llegar a la televisión, pasó muchos años en la radio, su gran escuela profesional. Su tono natural y su facilidad para conectar con la audiencia lo acompañan desde entonces. Lo que pocos saben es donde empezó su historia.

Un hombre calvo con barba y chaqueta negra sobre camiseta rosa aparece en un círculo frente a una plaza con escaleras, esculturas y edificios históricos con torres y vegetación.

Llucià creció en Manlleu, un pueblo en Osona, Barcelona | Camara @lluciaferrer, JackF

Llucià nació y creció en un lugar donde el río, el patrimonio y la comunidad se entrelazan. Un municipio tranquilo, pero lleno de vida que ha marcado su carácter: Manlleu, en la comarca de Osona, situado a una hora de Barcelona.

Manlleu, identidad junto al Ter

Manlleu tiene unos 20.000 habitantes y se asienta junto al río Ter, que ha definido su historia y desarrollo. En el siglo XIX, la construcción de un canal impulsó la industria textil. Este sector marcó el crecimiento económico y social de la localidad.

El Museo Industrial del Ter, en la antigua fábrica Can Sanglas, muestra cómo la fuerza del agua alimentó talleres y fábricas. La exposición incluye maquinaria y elementos originales de la época. Es una visita clave para conocer la esencia del municipio.

Edificio de ladrillo y piedra con varias ventanas rectangulares y una estructura metálica en uno de sus extremos junto a una calle y un muro bajo de piedras

El Museo Industrial del Ter, un lugar de interés cultural en Manlleu | Camara Wikimedia Commons

El centro histórico conserva rincones que cuentan siglos de vida. La iglesia de Santa María combina elementos románicos y góticos que reflejan distintas etapas. Sus muros y detalles arquitectónicos son testigos de la evolución de la villa.

Fachada de una iglesia antigua con una torre de reloj y edificios de piedra a su alrededor en un día despejado

Esta es la Iglesia de Santa María en Manlleu | Camara Wikimedia Commons

Otros puntos destacados son el Pont de Can Molas, un puente gótico del siglo XV, y el santuario neogótico de Puig-Agut. Desde allí se disfrutan vistas panorámicas de la comarca. Pasear por sus calles es descubrir la mezcla de arquitectura religiosa y civil que caracteriza a Manlleu.

Iglesia blanca con techo de tejas y torre con tejado verde rodeada de árboles bajo un cielo despejado

El Santuario neogótico Puig-Agut, que ofrece vistas panorámicas de la zona | Camara Wikimedia Commons

La relación de Manlleu con el Ter también es recreativa. El Paseo del Ter es un espacio verde ideal para caminar o montar en bicicleta. El sonido del agua y sus zonas arboladas crean un ambiente perfecto para desconectar.

El calendario festivo del municipio atrae a visitantes cada año. La Festa Major, la Festa del Serpent y la Feria del Porc i la Cervesa llenan las calles de música y gastronomía. Son celebraciones que refuerzan el sentido de comunidad y la identidad local.

Desfile de figuras gigantes y cabezudos en una plaza con personas observando y edificios al fondo

Manlleu, como todos las ciudades y pueblos catalanes, celebra su Fiesta Mayor | Camara Wikimedia Commons

Llucià Ferrer: de la radio local a la televisión pública

Su primer contacto con los micrófonos fue casi por casualidad. Llamó a Ràdio Manlleu para dedicar una canción al Barça y su voz gustó. Esa llamada le abrió las puertas a colaboraciones y a sus primeros trabajos en medios.

Pasó por emisoras como Flaixbac, RAC105 y Catalunya Ràdio. En TV3 se consolidó con Atrapa'm si pots, un concurso que ha logrado récords de audiencia y momentos históricos, como el premio de 241.000 euros a un participante. Su humor y complicidad son clave para conectar con el público.

Dos hombres sonríen y se divierten mientras hablan con micrófonos frente a una mesa con botellas y una bolsa de papas, rodeados de público en un evento al aire libre

Llucià Ferrer en su programa 'El Vermut de LLucià Ferrer', en Radio Flaixbac | Camara @lluciaferrer

En su vida personal ha enfrentado retos importantes. Una neumonía grave lo llevó a estar ingresado 22 días y a perder parte de un pulmón. Afirma que la experiencia le enseñó a priorizar lo esencial y disfrutar más de lo cotidiano.

Su familia es fundamental. Tiene dos hijos pequeños y un hermano gemelo con el que asegura tener personalidades muy diferentes. Estas vivencias han reforzado la autenticidad que transmite en pantalla.

➡️ Corazón

Más noticias: