Daniela i Martina, filles de Luís Figo, confirmen el que molts sospitaven
Aquest estiu, Daniela i Martina, filles de Luís Figo, mostren pistes clares sobre els seus plans i creixement personal
Daniela i Martina, les filles de l'exfutbolista portuguès Luís Figo i la model sueca Helen Sviden, han cridat l'atenció durant les seves recents vacances a Portugal i la Costa del Sol. Les seves aparicions públiques i les fotos que han compartit a les xarxes socials han generat múltiples comentaris i especulacions. El que han revelat aquestes joves ha deixat clar que hi ha quelcom important que molts ja sospitaven sobre elles.
Finalment, Daniela i Martina han confirmat el seu interès per la moda i la seva intenció de dedicar-s'hi professionalment. Ambdues han mostrat, en diferents publicacions, que les seves eleccions d'estil no són casuals, sinó part d'una personalitat creativa i ben definida. Els seus looks estiuencs han servit com a aparador perfecte per demostrar-ho.
Cadascuna ha apostat per una manera diferent d'entendre la moda, però comparteixen l'habilitat de treure profit de peces bàsiques sense renunciar a les tendències actuals. Aquesta combinació entre senzillesa i estil personal ha despertat l'atenció de seguidors i mitjans especialitzats. No es tracta únicament de roba, sinó d'una declaració d'intencions sobre el seu futur.
Martina, filla de Luís Figo, aposta per un estil molt diferent del de la seva germana: estampats i tons vius
En el cas de Martina, el seu estil destaca per l'ús de peces fresques i vibrants que transmeten joventut i dinamisme. En una de les seves publicacions, se l'ha vist amb un biquini blau elèctric de tirants fins i calces de tall alt, un disseny senzill i floral, però carregat de vitalitat. Per completar el look, ha afegit unes ulleres fosques i un barret de quadres, detalls que reforcen el seu aire desenfadat.
Martina també ha apostat per propostes més elaborades, com un vestit llarg de la firma Babbaki, confeccionat en cotó amb la tècnica artesanal del blockprint. El disseny, amb mànigues abullonades, escot amb obertures i esquena frunzida, aportava un aire romàntic i sofisticat. Combinat amb sandàlies planes i els cabells al natural, ha reflectit un estil que s'adapta perfectament a l'ambient vacacional.
Daniela prefereix colors neutres i una moda sense excessos
Per la seva banda, Daniela ha preferit looks més minimalistes, que transmeten sobrietat i elegància. En una recent aparició, ha lluït un top negre sense tirants juntament amb una faldilla estampada blau marí, acompanyats per unes sandàlies planes negres i una bossa petita de vímet. Aquest conjunt ha demostrat que menys és més quan es tracta de marcar estil amb discreció.
A més, ha escollit un biquini blanc clàssic, amb top triangular i calces de llaços ajustables. Aquesta elecció, senzilla i atemporal, resulta molt afavoridora en ressaltar el bronzejat i mantenir un aire sofisticat. Daniela ha deixat clar que la moda pot ser pràctica i elegant alhora, sense necessitat de recórrer a excessos.
Amb aquestes eleccions, Daniela i Martina han confirmat el que molts intuïen, i és que el seu camí sembla estar orientat cap a la moda. Una amb un estil més colorit i juvenil, l'altra més sòbria i clàssica, però ambdues amb la mateixa convicció que la roba és una forma d'expressió. Les filles de Luís Figo no només consumeixen moda, sinó que volen formar part activa d'aquest univers.
