De la plaça del poble al Camp Nou: la desconeguda localitat on va créixer Pau Cubarsí

Pau Cubarsí és avui dia un dels futbolistes catalans més coneguts i estimats del Barça. Els aficionats han vist créixer aquest jove de 18 anys, tant esportivament com personalment. Tanmateix, el que molt pocs saben és on va néixer Cubarsí, és a dir, el lloc on va despertar la seva passió pel futbol.

I no és d’estranyar, ja que parlem d’un petit poble situat a uns 15 minuts de la ciutat de Girona. Gairebé no apareix als mapes i té només 197 habitants. Es tracta d’Estanyol, una població que actualment forma part del municipi de Bescanó, a la comarca del Gironès.

Estanyol, el petit i desconegut poble on va créixer Pau Cubarsí

A la dècada dels 40, un dels habitants d’Estanyol era el besavi de Cubarsí, Joan, que va obrir una fusteria: Fusteria Cubarsí. El negoci va passar de generació en generació, guanyant-se la confiança de tots els seus veïns. Avui dia, amb més de 80 anys, s’ha convertit en un símbol d’identitat per a la família de Pau

De fet, el mateix futbolista va reconèixer en alguna entrevista que, si la seva carrera futbolística s’acaba, no descarta fer-se fuster. Actualment, els pares i diversos familiars de Cubarsí segueixen fent-se càrrec del taller, ubicat al centre del poble.

Estanyol està localitzat al costat del volcà amb el cràter més gran de la península, amb 1250 metres de diàmetre: el volcà de la Crosa. És un volcà extingit, però té un gran valor paisatgístic i geològic. Actualment, el cràter és un paisatge agrícola que té camps i plantacions.

Un petit municipi que no compta amb un camp de futbol

Per les seves petites dimensions, el municipi d’Estanyol no compta amb un ajuntament propi, ja que depèn de Bescanó. El seu baix nombre d’habitants fa que no necessiti més de 60 cases i, de totes elles, només 5 o 6 formen el nucli principal.

La major part del poble són masies més separades que es troben als afores, entre horts i camins naturals. El municipi sí que compta amb una petita església (dedicada a Sant Andreu) i un cementiri, tot i que molts dels nínxols estan sense utilitzar.

Podem dir que la localitat natal de Cubarsí és perfecta per gaudir de la natura i de la tranquil·litat. De fet, a la zona s’ofereixen rutes de senderisme per conèixer el gran cràter del volcà de la Crosa. També té un restaurant que està al costat de la fusteria Cubarsí.

Tanmateix, una cosa que sorprendrà molts és que Estanyol no compta amb un camp de futbol propi. Això va obligar la família de Pau Cubarsí a portar-lo al camp de Vilablareix perquè hi pogués jugar. Parlem d’uns deu minuts en cotxe des de la seva fusteria, que Pau ja estava acostumat a recórrer perquè allà hi anava també a l’escola.

Va ser en aquell camp on Cubarsí va fer els seus primers passos com a futbolista. El seu primer entrenador, David García, no va dubtar a confessar com d’impressionat va quedar en veure la determinació i la passió del jove futbolista. Ja de petit Pau va destacar per la seva empatia i els valors que tenia ja des d’una edat molt primerenca.

De tota manera, Pau va deixar de jugar a Vilablareix quan el van fitxar pel Girona. Va ser en aquest equip on va començar un camí que el portaria a entrar a la Masia. Avui dia, Pau Cubarsí es mostra orgullós de les seves arrels i, sempre que pot, s’escapa al seu poble per gaudir com un nen petit