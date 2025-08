Destapen això de Tom Cruise i George Clooney: ningú ho nega i molts estan en xoc

A Hollywood s'ha encès una alarma pel que ha passat entre Tom Cruise, George Clooney i Brad Pitt ha sorprès tothom. El gest ha estat tan comentat que diversos mitjans ja l'han qualificat d'un abans i un després en una de les amistats més emblemàtiques del cinema. Ningú no ho ha negat i l'impacte ha causat autèntic xoc a la indústria i entre els seus seguidors.

Durant dècades, George Clooney i Brad Pitt han estat la parella d'amics inseparables més admirada del món del cinema. La seva relació ha transcendit l'àmbit professional per convertir-se en una veritable amistat, demostrada en nombroses catifes vermelles i projectes conjunts. Tanmateix, recentment s'han detectat fissures que fins ara ningú no havia volgut abordar públicament.

El desencís ha començat a entreveure's fa mesos, quan Clooney va debutar a Broadway amb l'adaptació d'una pel·lícula que va dirigir fa vint anys. Tot i que la cita va congregar multitud de celebritats, l'absència de Pitt va ser notòria. Segons Page Six, George esperava comptar amb el seu amic i es va sentir ferit, però Brad no va poder assistir-hi per compromisos laborals a Nova Zelanda.

Tom Cruise irromp a l'escena, mentre la distància entre George Clooney i Pitt es fa més evident

Però la història no acaba aquí, a la recent première de la pel·lícula F1, protagonitzada per Brad Pitt, l'estrella absent va ser George Clooney. En el seu lloc, Tom Cruise hi va assistir com a convidat principal i va compartir una publicació acompanyada del missatge: “Gran nit al cinema amb els meus amics!!”. Aquesta frase ha estat interpretada per molts com una indirecta dirigida a Clooney, generant encara més rumors sobre la tensió entre tots dos.

El curiós és que, mentre Clooney i Pitt han protagonitzat l'amistat més llarga i comentada de Hollywood, ara sembla que la dinàmica ha canviat dràsticament. Tom Cruise, conegut pel seu carisma i energia imparable, ha ocupat l'espai que abans pertanyia a Clooney als esdeveniments i projectes de Brad. Aquest canvi ha causat commoció al món del cinema i ha obert un debat sobre les veritables raons darrere de l'allunyament.

Tom Cruise i George Clooney protagonitzen un triangle inesperat en l'evolució de l'amistat amb Pitt

Alguns experts del sector especulen que l'evolució de les seves carreres i prioritats personals ha influït en aquesta situació. Tanmateix, fonts properes asseguren que no hi ha una ruptura definitiva, sinó més aviat un distanciament que, per ara, es manté sense aclarir. No obstant això, el gest de Cruise i l'absència de Clooney han estat suficients per alimentar les especulacions i deixar la indústria en suspens.

En definitiva, la relació entre Tom Cruise, George Clooney i Brad Pitt ha fet un gir inesperat que ha sorprès tothom. Ningú no ha negat els fets, i molts a Hollywood segueixen atents als pròxims moviments d'aquestes grans icones. Mentrestant, els fans esperen una possible reconciliació o almenys una explicació oficial que posi fi als rumors.