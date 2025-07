Rosa perd ‘Pasapalabra’ i fa una confessió que en Manu trigarà molt a oblidar

En l'últim programa de Pasapalabra, Rosa ha decidit plantar-se amb 22 encerts i ha renunciat a continuar arriscant per intentar endur-se el cobejat pot. Aquesta decisió ha sorprès tothom perquè ha preferit assegurar la seva puntuació abans que jugar-s'ho tot i cometre un error. A més, ha fet una confessió sobre una paraula que s'ha replantejat com a opció, i ha deixat en Manu i el públic molt impactat.

El duel entre Rosa i Manu ha estat molt igualat des del començament, amb tots dos concursants que han demostrat un gran nivell al Rosco. L'aspirant ha tingut un petit avantatge en arribar als 21 encerts, mentre en Manu ha intentat reduir la distància sense èxit. Tanmateix, en Manu ha fallat a la lletra A en confondre “amoníac” amb “aigua forta”, cosa que ha frenat la seva remuntada i ha marcat un moment decisiu.

Després de l'ensopegada del madrileny, la Rosa ha sumat un encert més i ha arribat als 22 punts. Malgrat que tenia una lleugera opció per a la lletra Z, ha decidit no arriscar més i plantar-se, confiant que en Manu no la superaria. Roberto Leal li ha revelat que, si hagués continuat, hauria comès un error, de manera que la seva estratègia prudent ha resultat ser la correcta.

La Rosa es planta amb avantatge, mentre en Manu lluita per seguir a Pasapalabra

Manu, per la seva banda, ha comès tres errors i ha acabat amb 21 encerts, per la qual cosa haurà d'enfrontar-se a la cadira blava al pròxim programa. La seva eliminació no ha deixat indiferent ningú, sobretot perquè ha mantingut un nivell molt alt durant tota la prova. El programa ha tancat aquesta ronda amb un moment especial del concursant als convidats, que s'han acomiadat recitant un divertit poema.

El quartet de convidats, format per Marta Poveda, Jimmy Barnatán, Maríano Peña i Belinda Washington, també ha tingut un paper destacat al programa. El seu comiat amb versos creats especialment per a l'ocasió ha afegit un toc emotiu i festiu a un programa ple d'emoció i tensió. Ha estat un colofó perfecte per tancar aquesta etapa del concurs.

El programa Pasapalabra protagonitza un duel estratègic entre la Rosa i en Manu

Sens dubte, aquesta entrega es recordarà no només per la decisió estratègica de la Rosa, sinó també pel bon humor i l'emoció que ha deixat en l'audiència. En Manu haurà de preparar-se per a la cadira blava, mentre la corunyesa s'acomiada amb la satisfacció d'haver jugat amb intel·ligència. La barreja de talent, nervis i confessions personals ha fet d'aquest programa un dels més emocionants de la temporada.

A més, l'actuació de tots dos concursants ha demostrat la gran exigència i la pressió que comporta participar en el programa, on cada segon i cada resposta compten. L'audiència ha valorat especialment l'esportivitat i el respecte entre la Rosa i en Manu, que han competit fins a l'últim moment amb molta professionalitat. Sens dubte, aquest capítol ha demostrat el nivell competitiu i la passió de tots dos concursants.