Tensió a 'Pasapalabra' després del que ha passat amb Rosa i Manu a l'últim moment

Durant una de les últimes emissions de Pasapalabra, la tensió va augmentar de manera considerable entre Rosa i Manu. I tot arran de la decisió d'última hora que va prendre el concursant madrileny en un intent d'endur-se el pot d'aquest format.

Dimarts passat, 8 de juliol, Rosa i Manu van començar el programa molt feliços després d'haver signat un nou empat el dia anterior. Amb aquest, ja són 48 vegades que han aconseguit quedar en taules.

“A mi els empats m'encanten”, va assegurar el concursant madrileny, després de convertir-se en el segon concursant més veterà de la història de Pasapalabra des que va tornar a Antena 3. I és que, avui dia, ja ha superat els 290 programes.

Tanmateix, i després de diversos empats gairebé consecutius, Rosa i Manu van deixar molt sorpresos tots els espectadors de Pasapalabra en trencar de manera inesperada amb aquesta dinàmica. I és que, a l'últim moment, va passar quelcom que va marcar el seu destí per al següent programa.

L'últim enfrontament de Rosa i Manu aconsegueix elevar la tensió dins del plató de Pasapalabra

Aquest dimarts, Rosa i Manu van tornar a mesurar les seves forces en un intens Rosco final per un pot acumulat d'1.834.000 euros, el segon més alt de la història de Pasapalabra.

En aquesta ocasió, l'encarregat de donar el tret de sortida a la prova final de la tarda va ser Manu. I tot després d'haver aconseguit acumular 138 punts en els desafiaments anteriors, davant dels 127 de Rosa.

El concursant madrileny va començar amb força, aconseguint quatre encerts en el seu primer torn, mentre que la seva rival va optar per passar paraula en no estar segura de les seves opcions.

Tanmateix, malgrat aquest petit desavantatge, l'estratègia de Rosa va acabar donant els seus fruits, ja que va finalitzar la seva primera volta amb 21 respostes correctes davant de les 18 de Manu.

A partir d'aquí, la partida es va convertir en un duel carregat de tensió i tàctica, amb tots dos concursants avaluant les seves opcions paraula a paraula. Tant és així que, durant gran part de la prova, tots dos van evitar arriscar a l'espera que l'altre cometés algun error.

Finalment, i en suposar que Manu podia tenir una paraula clara, Rosa va decidir jugar-s'hi i va intentar anotar el seu encert número 22, però va acabar fallant. Aquest error va ser determinant per al desenllaç d'aquest gran duel.

Com era d'esperar, Manu va aprofitar l'oportunitat per arribar als 23 encerts. Sense pressió i ja com a líder, el jove va intentar un últim impuls per guanyar el pot, tot i que va acabar cometent un error en l'intent.

Tot i això, la seva puntuació va ser suficient per superar Rosa en aquest renyit enfrontament. Com a conseqüència, la concursant gallega va haver d'enfrontar-se a la temuda Cadira Blava en el següent programa.