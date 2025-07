Comunicat d’última hora sobre Jota Peleteiro i Jessica Bueno: el jutge ho sap tot

Jessica Bueno ha parlat i ho ha fet amb claredat. Després de mesos marcats pel soroll mediàtic, la model ha sorprès amb un comunicat inesperat. La sevillana ha confirmat que la seva batalla judicial amb Jota Peleteiro s'ha aturat i el jutge ja ho sap tot.

Durant els últims mesos, Jessica Bueno ha acaparat titulars perquè la seva ruptura amb Luitingo ha estat molt comentada. També ho han estat els seus desacords amb el seu exmarit, Jota Peleteiro. La disputa legal per la custòdia dels seus fills ha estat seguida amb molta atenció però ara, alguna cosa ha canviat.

En declaracions recents, Jessica ha estat taxativa i ha dit: “Res, això està aturat”. Amb aquestes paraules, ha deixat clar que els tràmits legals s'han aturat, almenys, de moment. Segons ha confirmat amb aquestes paraules, el jutge ja ha estat informat que no continuaran endavant amb la seva mediàtica batalla judicial.

Jessica Bueno parla sobre la seva batalla als tribunals amb Jota Peleteiro per la custòdia dels seus fills

La model ha evitat donar més detalls. No ha volgut aprofundir en els motius però el seu missatge ha estat directe. Els procediments legals entre ella i Jota estan paralitzats.

Aquesta decisió representa un punt d'inflexió. Jessica ha fet un pas cap a la calma, ha aconseguit allunyar-se dels tribunals i la seva intenció ara és una altra. Vol enfocar-se en el seu benestar i gaudir del temps amb els seus.

Jessica Bueno ha mostrat una actitud ferma i ha deixat enrere una etapa turbulenta. Les polèmiques han quedat al marge. La seva prioritat actual és la tranquil·litat.

En el seu entorn, es percep alleujament. La model ha optat pel silenci en alguns aspectes. Però ha enviat un missatge poderós: el seu desig de pau.

Jessica Bueno vol seguir endavant amb la seva vida sense Jota Peleteiro

Aquest comunicat ha tingut un fort impacte, no només pel que diu, sinó pel que implica. Jota Peleteiro i Jessica han decidit aturar-se i han informat el jutge. La guerra judicial, almenys per ara, s'ha aturat.

La sevillana ha tornat a somriure. El seu rostre reflecteix serenor. Sembla haver trobat refugi en la seva vida personal.

Aquest canvi ha estat significatiu perquè Jessica Bueno ha donat prioritat al seu equilibri emocional, ha optat per allunyar-se del focus mediàtic. I ha reafirmat el seu compromís amb l'estabilitat familiar. El jutge ja ho sap tot i el comunicat de Jessica ha deixat una cosa clara: per fi, hi ha un respir.