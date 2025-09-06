El nou hotel de Leo Messi a Cadis té un preu que deixa en xoc els seus fans
Cadis estrena l'hotel del futbolista Leo Messi i les seves tarifes deixen bocabadats els qui el volen visitar
L'obertura de l'hotel vinculat a Leo Messi a Cadis ha generat una gran expectació entre els seus seguidors i amants del turisme de luxe. Des que es va saber de la seva inauguració, molts han estat atents a conèixer més detalls sobre aquest exclusiu establiment. Tanmateix, el que més ha sorprès ha estat el preu que té allotjar-se en aquest hotel, que ha deixat més d'un bocabadat.
Lluny de ser un hotel qualsevol, el MIM Sotogrande és un cinc estrelles situat al Port de Sotogrande, amb vistes al Mediterrani i a l'estret de Gibraltar. Els preus, revelats, ronden els 370 euros per nit per a dues persones, xifra que pot semblar elevada. No obstant això, cal tenir en compte que es tracta d'un hotel de luxe que ofereix una experiència única, amb serveis exclusius i una ambientació molt cuidada.
De fet, les habitacions poden arribar a més de 500 euros, mentre que les suites, incloent-hi la famosa Suite Leo Messi, estan encara més amunt. Les suites tenen tarifes que van des dels 600 fins als 1400 euros la nit. Encara que aquests preus puguin semblar molt alts per al públic general, són habituals en hotels d'aquesta categoria, a més del valor afegit d'estar lligats a una figura mundial com Messi.
Un racó exclusiu amb el segell personal de Leo Messi
L'hotel ha estat renovat i gestionat per Majestic Hotel Group, i s'ha convertit en un referent a la zona gaditana després de substituir l'antic Club Marítim de Sotogrande. L'interiorista Luis Bustamante ha estat l'encarregat de donar-li un aire elegant i mediterrani a les 45 habitacions. A més, ha incorporat nombrosos detalls a Messi, com barnussos amb el seu dorsal i una Pilota d'Or exposada al vestíbul.
A més, l'hotel consta de dos espais gastronòmics. Hincha, el restaurant principal dirigit pel xef Nandu Jubany, amb estrella Michelin, ofereix cuina creativa basada en productes locals i plats favorits de Messi. D'altra banda, Tribuna, al costat de la piscina, és un restaurant més informal, ideal per compartir i gaudir de còctels d'autor.
La visió hotelera de Leo Messi trepitja fort a la Costa del Sol
La cadena MIM, fruit de la col·laboració entre Messi i Majestic Hotel Group, va començar el 2017 a Sitges i des de llavors ha crescut fins a comptar amb sis hotels en destinacions exclusives. El MIM Sotogrande es posiciona així com un allotjament d'alt nivell, per a qui busca una experiència premium i està disposat a pagar per això.
D'aquesta manera, encara que el preu de les habitacions d'aquest hotel pugui semblar superior per a molts visitants, està d'acord amb el luxe, l'exclusivitat i la qualitat que ofereix. Per als seguidors i viatgers que volen viure una experiència lligada a la figura de Leo Messi, aquest hotel representa una oportunitat única. A més, la seva ubicació privilegiada i els seus serveis premium consoliden el MIM Sotogrande com un referent del turisme d'alt nivell a la Costa del Sol.
