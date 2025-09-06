El nuevo hotel de Leo Messi en Cádiz tiene un precio que deja en shock a sus fans

La apertura del hotel vinculado a Leo Messi en Cádiz ha generado una gran expectación entre sus seguidores y amantes del turismo de lujo. Desde que se supo de su inauguración, muchos han estado atentos a conocer más detalles sobre este exclusivo establecimiento. Sin embargo, lo que más ha sorprendido ha sido el precio que tiene alojarse en este hotel, que ha dejado a más de uno boquiabierto.

Lejos de ser un hotel cualquiera, el MIM Sotogrande es un cinco estrellas ubicado en el Puerto de Sotogrande, con vistas al Mediterráneo y al estrecho de Gibraltar. Los precios, revelados, rondan los 370 euros por noche para dos personas, cifra que puede parecer elevada. No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de un hotel de lujo que ofrece una experiencia única, con servicios exclusivos y una ambientación muy cuidada.

De hecho, las habitaciones pueden llegar a más de 500 euros, mientras que las suites, incluyendo la famosa Suite Leo Messi, están aún más arriba. Las suites tienen tarifas que van desde los 600 hasta los 1400 euros la noche. Aunque estos precios puedan parecer muy altos para el público general, son habituales en hoteles de esta categoría, además del valor añadido de estar ligados a una figura mundial como Messi.

Un rincón exclusivo con el sello personal de Leo Messi

El hotel ha sido renovado y gestionado por Majestic Hotel Group, y se ha convertido en un referente en la zona gaditana tras sustituir al antiguo Club Marítimo de Sotogrande. El interiorista Luis Bustamante ha sido el encargado de darle un aire elegante y mediterráneo a las 45 habitaciones. Asimismo, ha incorporado numerosos guiños a Messi, como albornoces con su dorsal y un Balón de Oro expuesto en el lobby.

Además, el hotel cuenta con dos espacios gastronómicos. Hincha, el restaurante principal dirigido por el chef Nandu Jubany, con estrella Michelin, ofrece cocina creativa basada en productos locales y platos favoritos de Messi. Por otro lado, Tribuna, junto a la piscina, es un restaurante más informal, ideal para compartir y disfrutar de cócteles de autor.

La visión hotelera de Leo Messi pisa fuerte en la Costa del Sol

La cadena MIM, fruto de la colaboración entre Messi y Majestic Hotel Group, comenzó en 2017 en Sitges y desde entonces ha crecido hasta contar con seis hoteles en destinos exclusivos. El MIM Sotogrande se posiciona así como un alojamiento de alto nivel, para quienes buscan una experiencia premium y están dispuestos a pagar por ello.

De este modo, aunque el precio de las habitaciones de este hotel pueda parecer superior para muchos visitantes, está acorde con el lujo, la exclusividad y la calidad que ofrece. Para los seguidores y viajeros que desean vivir una experiencia ligada a la figura de Leo Messi, este hotel representa una oportunidad única. Además, su ubicación privilegiada y sus servicios premium consolidan a MIM Sotogrande como un referente del turismo de alto nivel en la Costa del Sol.