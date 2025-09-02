L'hotel de Cristiano Ronaldo a Madrid amaga una habitació que et deixarà glaçat
L'hotel de luxe de Cristiano Ronaldo a Madrid té un racó que pocs coneixen i sorprèn
L'hotel de Cristiano Ronaldo a Madrid ha despertat la curiositat de milers de turistes i aficionats des de la seva inauguració. El que pocs saben és que aquest establiment no només destaca per la seva ubicació privilegiada i disseny, sinó per un secret que ha deixat molts visitants bocabadats. Una habitació especial, que pocs han pogut conèixer, s'ha convertit en el principal atractiu per a qui busca experiències úniques a la capital.
Es tracta del Pestana CR7 Gran Via Madrid, un hotel on Cristiano ha deixat el seu segell personal, combinant luxe, modernitat i passió per l'esport. Aquesta joia, situada en un dels edificis més emblemàtics de la Gran Via, sorprèn per l'atenció al detall a cada racó. Entre totes les seves habitacions, una destaca pel seu disseny impactant i exclusiu.
La suite ha estat dissenyada per impressionar fins i tot els hostes més exigents. Batejada com 'The Amazing CR7', combina tecnologia d'última generació, luxe i una ambientació de sofisticació urbana. Qui ha tingut l'oportunitat d'allotjar-s'hi assegura que l'experiència resulta colpidora i memorable.
Un refugi exclusiu amb panoràmiques úniques al cor de Madrid
L'hotel disposa de 168 habitacions distribuïdes en 10 pisos, cadascuna amb diferents nivells d'exclusivitat. Mentre que les unitats estàndard ofereixen panoràmiques de la ciutat i comoditats modernes, la suite eleva l'experiència a un altre nivell. Des de preus que van dels 300 € fins als 1.100 € per nit, aquesta estada representa el cim del luxe al cor de Madrid.
Més enllà de les habitacions, el complex va ser concebut com un espai de “lifestyle”, pensat per a qui busca alguna cosa més que un simple allotjament. Al novè pis s'hi troben la pizzeria, el bar esportiu amb futbolí i pantalles gegants, i un rooftop amb vistes de 360° que permet contemplar Madrid des de les altures. Aquests espais han consolidat l'hotel com un punt de referència tant per a turistes com per a locals.
Cristiano Ronaldo ressalta l'experiència inoblidable que ofereix el seu hotel
El web oficial de l'hotel destaca que és 'un lloc on les coses passen, on pots viure grans moments per compartir'. Aquesta descripció reflecteix el seu enfocament, que no es limita a allotjar, sinó que vol oferir experiències úniques i memorables.
Fora de Madrid, la cadena Pestana CR7 Lifestyle Hotels també opera a Lisboa, Funchal, Nova York i Marràqueix, oferint el mateix concepte. Tanmateix, la suite de Madrid s'ha destacat pel seu disseny i exclusivitat, atraient qui vol conèixer la visió de Cristiano Ronaldo més enllà del futbol. Aquesta habitació no només deixa glaçat qui hi entra, sinó que redefineix el concepte d'allotjament d'alt nivell a la capital espanyola.
Més notícies: