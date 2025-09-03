Miguel Ángel Muñoz i el seu racó preferit de Catalunya: és preciós i sempre torna
Platges rocoses, pobles pintorescos i paisatges únics expliquen per què aquest racó és un dels seus refugis més estimats
Miguel Ángel Muñoz és un dels rostres més versàtils de la pantalla. Actor, ballarí i presentador, acumula més de dues dècades de carrera. Tot i aquest ritme, sempre troba temps per viatjar i desconnectar en destinacions especials.
Confessa que les seves escapades no són improvisades: cada any repeteix certs llocs que s'han convertit en imprescindibles. És allà on troba calma i equilibri. Ell mateix va revelar que alguns són a les Balears, i que a Catalunya guarda un racó molt especial.
El mateix Muñoz reconeix que hi ha destinacions a les quals sempre vol tornar. Les seves illes preferides són Eivissa i Formentera, on busca refugi des de fa més de set anys. I a Catalunya, assegura que cada any intenta passar almenys uns dies a la Costa Brava.
Els seus llocs preferits: de les illes al Mediterrani català
A les Balears gaudeix de platges d'aigües cristal·lines, postes de sol i la vida relaxada. Allà hi troba la combinació perfecta de natura i cultura. Però si hi ha un lloc que guarda amb especial estima és la Costa Brava.
Aquest racó gironí el va atrapar des de la primera visita. Sempre que pot s'hi escapa, encara que sigui només un cap de setmana. Per a ell no es tracta de luxe ni de grans plans, sinó de connectar amb el paisatge i l'ambient de la zona.
La Costa Brava: el Mediterrani més salvatge
La Costa Brava s'estén al llarg de més de 200 quilòmetres de litoral, des de Blanes fins a Portbou. Es caracteritza per penya-segats abruptes, cales amagades de sorra gruixuda i aigües transparents envoltades de pinedes. Un paisatge agrest que justifica el nom de Brava.
És una destinació molt popular tant per a visitants locals com per a turistes estrangers. Famílies, parelles i grups d'amics l'elegeixen cada estiu com a lloc d'estiueig. Les seves aigües netes i el seu ambient mediterrani atreuen aquells que busquen descans i també aventura.
La seva riquesa natural està protegida en espais com el Cap de Creus o les Illes Medes. A més, els seus pobles han sabut conservar la seva identitat, marcada per la història medieval i la tradició marinera. Tot plegat converteix la Costa Brava en un dels llocs més visitats d'Espanya.
Pobles amb història i mar
Un dels pobles més emblemàtics és Cadaqués, amb les seves cases blanques davant del mar i el seu vincle amb Salvador Dalí. La barreja d'art i paisatge l'ha fet famós arreu del món, tot i que encara manté la calma dels seus carrers empedrats.
A Tossa de Mar sorprenen les muralles medievals de la Vila Vella, que s'alcen sobre la platja principal. Passejar entre les seves torres és com retrocedir segles enrere, alhora que es gaudeix del seu ambient mariner.
Palamós aporta un altre matís: el seu port pesquer continua actiu i permet al visitant conèixer de prop la tradició marinera. La seva gastronomia, centrada en la gamba vermella, és un dels grans atractius juntament amb el seu passeig marítim.
Més al sud, Platja d’Aro ofereix contrast. Allà abunden les botigues, l'oci i el turisme familiar. Les seves platges àmplies i accessibles la converteixen en un lloc còmode i dinàmic, molt diferent del recolliment d'altres cales.
Un racó al qual sempre es torna
La Costa Brava té la capacitat d'atrapar qui la visita. Els seus paisatges, els seus pobles i el seu caràcter mediterrani fan que cada estada sigui diferent, fins i tot per a aquells que repeteixen.
Per a Miguel Ángel Muñoz, és un lloc que va més enllà del turisme. És l'espai on aconsegueix desconnectar i retrobar-se amb ell mateix. I potser aquí rau el seu encant: una destinació a la qual sempre es vol tornar.
