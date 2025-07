Màxima emoció: la gran notícia sobre Fran Rivera i Lourdes Montes ja és oficial

Lourdes Montes està travessant un dels moments més dolços i plens de la seva vida. La dissenyadora sevillana està veient avui com el seu esforç i dedicació donen fruits més que merescuts. Lourdes Montes ha demostrat que brilla tant en l'àmbit professional com en el personal, on viu un dels moments més feliços al costat del seu marit, Fran Rivera.

Al capdavant de la firma Mi Abril, Lourdes Montes ha aconseguit consolidar-se com un referent a l'univers del disseny andalús. L'empresària ha portat l'essència del sud a les passarel·les més prestigioses i ha captivat amants de l'art flamenc dins i fora d'Espanya.

Però si en l'àmbit professional les coses no podrien anar millor, en el personal la felicitat de Lourdes no es queda enrere. El passat mes de maig, l'esposa de Francisco Rivera va donar la benvinguda al petit Nicolás, el seu tercer fill amb el torero. Amb aquesta arribada, la parella fa créixer una família que ja formaven la Carmen, de nou anys, i en Curro, de sis, en una llar preciosa on regna l'amor.

Lourdes Montes i Fran Rivera estan en el seu millor moment com a parella

Tot i que cada maternitat és diferent, Lourdes ha demostrat una vegada més la seva fortalesa i vitalitat. Només unes setmanes després del part, va reaparèixer en públic amb una imatge radiant durant la Fira d'Abril de Sevilla, lluint un impressionant vestit negre de flamenca, dissenyat per ella mateixa. Aquesta aparició no només va evidenciar la seva recuperació ràpida, sinó també el seu profund compromís amb la seva firma i les seves arrels culturals.

Un dels detalls que més ha commogut els seus seguidors és el significat darrere del nom de la seva primogènita. La Carmen es diu així en honor a Carmen Ordóñez, mare de Fran Rivera, a qui Lourdes no va tenir l'oportunitat de conèixer, però de qui sempre ha parlat amb admiració.

Lourdes Montes parla sobre la mare de Fran Rivera

“Té un significat familiar evident, tot i que a mi m'agradava abans de casar-me amb Francisco. Era un dels noms que estaven des del començament a la meva llista. La veritat és que m'hauria encantat conèixer la Carmen”, va confessar en una entrevista amb Vanitatis.

Aquestes paraules no només desvetllen la tendresa amb què Lourdes Montes es refereix al passat del seu marit, sinó també la profunda unió que existeix entre tots dos. Una parella sòlida que ha construït una llar plena d'amor i respecte, i que comparteix amb orgull instants del seu dia a dia a través de les seves xarxes socials.

La gran notícia ja és oficial: la família Rivera Montes continua creixent i consolidant-se com una de les més estimades i admirades del panorama nacional.