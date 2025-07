Gir de 180° per a Lourdes Montes i Fran Rivera: no volen continuar així i fan el pas

En qüestió d'hores, les vides de Lourdes Montes i Fran Rivera han experimentat un gir de 180° per l'última polèmica que ha esquitxat la família. Motiu pel qual han fet el pas important d'interrompre les seves vacances per estar al costat de Cayetano Rivera en aquests moments difícils.

Durant la matinada del passat dilluns, 30 de juny, Cayetano va ser detingut en un conegut restaurant de menjar ràpid a Madrid. Tal com ha informat El Mundo, el torero es trobava conversant amb diversos clients del local quan va començar a “presumir de la seva professió”.

Segons dicta l'atestat policial al qual ha tingut accés aquest mitjà, a conseqüència de la seva actitud “alterada” i “inoportuna” amb diverses noies, els treballadors van decidir trucar a la policia. Moment en què es va mostrar molt “desafiant” i es va negar a identificar-se.

Davant la repercussió mediàtica que s'havia generat, el germà de Fran Rivera es va veure obligat a emetre un comunicat en què negava rotundament haver-se enfrontat als agents.

Tanmateix, va ser amb el pas de les hores quan van començar a transcendir les reaccions del seu entorn més proper. Una de les més destacades va ser la del seu germà, Fran Rivera, que va quedar en xoc en conèixer el que havia passat.

Ara s'ha confirmat que Lourdes Montes i Fran Rivera han interromput les seves vacances per estar al costat de Cayetano en aquests moments difícils. El matrimoni no ha dubtat a deixar-ho tot per viatjar de tornada a Espanya després de conèixer la notícia.

Lourdes Montes i Fran Rivera prenen una decisió inesperada en plenes vacances: tornen a Espanya abans d'hora

Fran Rivera i Lourdes Montes estaven gaudint d'unes merescudes vacances a Los Angeles fins que, en ple descans estiuenc, van rebre aquesta notícia inesperada.

Tal com ha transcendit, el torero es va assabentar de la detenció del seu germà a través del programa TardeAR. En escoltar el periodista que l'informava del que havia passat, va quedar sense paraules i va demanar que li repetís la informació.

L'impacte va ser tal que Fran Rivera i Lourdes Montes no van trigar a organitzar la seva tornada a Espanya per acompanyar Cayetano Rivera en aquests moments tan complicats per a ell.

Aquest dimarts, 1 de juliol, Cristina Tárrega s'ha posat en contacte amb Fran Rivera per saber com es trobava davant d'aquesta situació difícil. Segons ha explicat en aquest programa, el torero va rebre la notícia durant la seva visita a Las Vegas i ja es trobava volant des d'Amsterdam de tornada a Espanya.

A més, també ha revelat que els germans, que feia temps que estaven distanciats, han parlat fins a quatre vegades en les últimes hores: “Ell està molt pendent”.

“Fran ve per estar amb el seu germà… Són germans de l'ànima i està preocupat. És una situació que l'ha agafat fora de joc i el que vol és estar amb el seu germà”, ha afegit, deixant clar que Cayetano està “molt trist i anirà a totes”.

D'altra banda, el programa ha aconseguit parlar amb el cunyat de Lourdes Montes a la porta del seu domicili. El reporter ha assegurat que es trobava visiblement afectat i amb un ull morat. Una situació que Cayetano ha qualificat de “molt desagradable” i ha afirmat que no vol entrar en polèmiques.

Tanmateix, el seu advocat sí que ha donat més detalls en ple directe. Tot i que ha aclarit que no porta personalment aquest cas, ha explicat que existeixen dues versions dels fets. “Quan es vegin les imatges, es veurà si hi va haver un excés per part de la policia”, ha sentenciat.