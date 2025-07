Nuria Roca i Juan del Val diuen prou i confessen què ha passat en el seu matrimoni

Nuria Roca i Juan del Val han trencat el silenci i han deixat clar que necessitaven un petit canvi en la seva relació. Després de temps de feina i obligacions, s'han pres un respir per cuidar el seu matrimoni. La parella ha decidit fer un viatge per desconnectar i recuperar aquella connexió que de vegades es perd en la rutina diària.

Per això, han optat per una escapada a Càceres, on han gaudit d'uns dies de desconnexió total lluny dels seus compromisos habituals. La seva destinació va ser el famós restaurant Atrio, conegut per la seva excel·lència gastronòmica i el seu ambient relaxat. Aquest viatge els ha servit per regalar-se temps i atenció mútua, la qual cosa han compartit amb els seus seguidors a les seves xarxes socials.

Nuria ha publicat diverses imatges de l'experiència amb un missatge clar: “Ens regalem una pausa entre tant full i tant plató i té gust de glòria”. Aquestes paraules han reflectit com han aprofitat el temps i han gaudit de moments simples però valuosos. La gastronomia i l'entorn especial de Càceres han estat el complement perfecte per a aquesta pausa que tots dos necessitaven.

Nuria Roca i Juan del Val es prenen un respir de la feina

Atrio és un restaurant amb tres Estrelles Michelin, situat en un palau del nucli històric de Càceres. Sota la direcció de Toño Pérez i José Polo, el local ofereix una reinterpretació de la cuina tradicional extremenya, amb plats elaborats que han conquerit tant experts com visitants. L'experiència gastronòmica allà és única i molt cuidada en cada detall.

A més, el lloc destaca especialment pel seu impressionant celler, que alberga més de 45.000 ampolles, incloent-hi exemplars molt antics i exclusius. El seu menú degustació varia segons la temporada i oscil·la entre els 205 i 280 euros, oferint una experiència gastronòmica cuidada al detall. Per completar, compten amb un maridatge de vins selectes que realça cada plat i converteix el menjar en un veritable gaudi.

L'escapada haurà reforçat el vincle de Nuria Roca i Juan del Val

Gràcies a aquesta escapada, la parella ha pogut prendre distància i enfocar-se en el que realment importa per a ells. Han demostrat que cuidar la parella implica també moments de pausa i gaudi junts. Això els ha permès allunyar-se del ritme frenètic que marca el seu dia a dia.

Tot i que no han donat tots els detalls, han mostrat que la seva relació continua endavant amb naturalitat. Aquesta parada no només ha estat un descans gastronòmic, sinó una manera de reafirmar la seva unió. Nuria i Juan continuen compartint la seva vida amb normalitat, deixant clar que, de vegades, aturar-se és necessari per continuar creixent junts.