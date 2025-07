David Rodríguez, xicot d'Anabel Pantoja, confirma tot mitjançant un missatge urgent

David Rodríguez ha fet un pas endavant en una setmana especialment significativa per a la seva parella, Anabel Pantoja. Aquest dilluns a la nit, just abans del 39è aniversari de la influencer, el fisioterapeuta va organitzar una vetllada íntima per a la mare de la seva filla. La mateixa Anabel va mostrar aquell moment a les seves històries d'Instagram, deixant veure el sopar que van gaudir al restaurant El Senador.

En les imatges publicades s'ha pogut observar una presentació acurada de sushi, llagostins i peix, disposats sobre una taula que transmetia un ambient relaxat i proper. Juntament amb la publicació, hi va afegir un missatge en què afirmava: “És el meu restaurant preferit, per això el papi m'ha convidat”. Aquest gest s'ha interpretat com una mostra d'afecte i suport en un moment molt especial per a ella.

Durant els darrers mesos, Anabel ha viscut una etapa de grans canvis després de convertir-se en mare per primera vegada. El 39è aniversari adquireix ara un significat renovat per a la influencer, que ha volgut celebrar-lo envoltada dels seus éssers estimats i amb la tranquil·litat que li aporta aquesta nova etapa vital. Les xarxes socials han reflectit aquesta alegria, amb imatges i missatges de celebració.

David Rodríguez confirma el seu compromís amb Anabel Pantoja

Tot i que David Rodríguez no ha fet declaracions públiques, la imatge del sopar i el missatge compartit per Anabel parlen d'una relació sòlida i propera. La discreció que sempre ha caracteritzat el fisioterapeuta no ha impedit que es reconeguin detalls que confirmen el seu compromís i suport constant cap a la seva parella.

Al llarg del dia també han arribat nombroses felicitacions de familiars i amics. Entre elles, Merchi, mare d'Anabel, ha destacat la importància d'aquest aniversari en ser el primer que la seva filla viu com a mare. De la mateixa manera, Belén Esteban ha transmès els seus bons desitjos mitjançant un missatge afectuós.

El vincle entre David Rodríguez i Anabel Pantoja que parla per si sol

Amb la celebració d'aquest aniversari, Anabel ha tancat un cicle personal ple d'aprenentatges i transformacions. Aquest moment representa per a ella una reafirmació de felicitat i estabilitat al costat de la seva família, un espai que ha aconseguit consolidar gràcies a la unió amb David i el seu entorn proper. La influència de la maternitat ha reforçat sens dubte el seu benestar emocional.

La parella continua construint la seva vida amb discreció, tot i que sense renunciar a compartir petits detalls que reflecteixen la seva complicitat. Aquesta setmana ha servit per confirmar que, malgrat el ritme accelerat que viuen, mantenen una connexió sòlida i un compromís ferm. David i Anabel afronten junts aquesta nova etapa amb confiança, serenor i la il·lusió pròpia de qui ha construït un vincle sòlid.