Lourdes Montes i Fran Rivera prenen una decisió amb el seu fill i salten les alarmes

Lourdes Montes i Fran Rivera han encès totes les alarmes a les xarxes socials amb una inesperada decisió que han pres amb el seu fill Nico de tres mesos. Una situació per la qual han estat durament criticats per la resta d'internautes.

Aquest matrimoni mediàtic ja ha començat les seves vacances d'estiu. La família ha decidit marxar fora de casa en companyia dels seus dos fills grans, Carmen i Curro. No obstant això, en aquesta ocasió, han optat per viatjar sense el petit de la casa, que va néixer el passat 9 d'abril.

Després d'un temps inactiva, aquest diumenge 13 de juliol, Lourdes Montes ha reaparegut a Instagram amb una imatge al costat del seu nadó. Una estampa que, com era d'esperar, ha generat un gran rebombori en aquesta plataforma.

En ella, es pot veure la dona de Fran Rivera passejant amb el petit Nico. Tanmateix, el que realment ha encès totes les alarmes ha estat el comunicat que ha escrit a la descripció del post.

Lourdes Montes i Fran Rivera revolucionen les xarxes socials amb la seva darrera decisió: “Incomprensible”

Lourdes Montes ha aprofitat aquesta publicació per parlar davant els seus més de 207.000 seguidors d'Instagram. I la parella de Fran Rivera ha assegurat que acabava de retrobar-se amb el seu nadó després d'uns dies separats.

“Hem estat uns dies de viatge amb la Carmen i el Curro… No sabeu com he trobat a faltar en Nicolàs”, ha escrit la dissenyadora. “Estava desitjant abraçar-lo i fer-li el seu passeig”, ha afegit a continuació.

Com era d'esperar, la imatge que ha publicat la dona de Fran Rivera no ha passat gens desapercebuda entre tots els seus seguidors. Tanmateix, i sorprenentment, les reaccions no han estat les que esperava.

Diversos internautes han criticat amb duresa Lourdes Montes i el seu marit. I tot arran de la polèmica decisió que van prendre d'anar-se'n de vacances sense la companyia del seu nadó de tres mesos.

“Un nadó, el primer any de vida, ha d'estar enganxat a la mare”, ha assegurat un usuari d'aquesta xarxa social. “Ell sí que t'haurà trobat a faltar, és l'únic que necessita”, ha escrit una altra persona.

Altres, en canvi, han assegurat que és “incomprensible” la decisió que han pres Lourdes Montes i Fran Rivera. “No entenc que el deixis sol amb el petit que és”, ha sentenciat un altre internauta.

Arran d'aquesta onada de crítiques, i tot i que també ha rebut alguns comentaris positius, la dissenyadora de moda ha optat per eliminar la publicació. Un gest que s'ha produït a primera hora d'aquest dilluns, 14 de juliol.

De moment, ni Lourdes Montes ni Fran Rivera s'han pronunciat públicament sobre la polèmica. A més, tampoc han desvelat cap detall sobre el seu lloc de vacances.