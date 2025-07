Gerro d'aigua freda a ‘Vamos a Ver’ pel que ha passat amb la família d'Ortega Cano

Un moment de profunda tensió ha sacsejat el plató de Vamos a Ver. Els col·laboradors del programa han abordat una situació delicada que afecta directament José Ortega Cano i el seu entorn familiar. Tot i que el to ha estat respectuós, la notícia ha sembrat incertesa sobre el futur de la filla de José Fernando després de la mort de Michu.

La mort de Michu, mare de la menor i exparella de José Fernando, ha provocat una forta sacsejada emocional i legal a l'entorn familiar. Al llarg del programa, Antonio Rossi ha revelat que, malgrat la proximitat entre Michu i la família d'Ortega Cano, no queda clar qui assumirà ara la tutela de la nena. La manca d'un testament públic ha encès les alarmes sobre què passarà a partir d'ara.

Ja s'ha produït una primera reacció per part de la família Ortega Cano, que busca coordinar-se davant d'aquesta nova situació. Segons Pepe del Real, se celebrarà una reunió entre ambdues famílies, a l'espera que els fills d'Ortega, actualment de viatge, tornin per participar-hi. L'objectiu serà doble: compartir el dol per aquesta pèrdua i començar a aclarir com afrontar el futur legal de la menor.

La custòdia de la neta de José Ortega Cano és comentada al plató de Vamos a Ver

Antonio Rossi ha subratllat que, més enllà del vincle sentimental, hi ha un buit legal important pel que fa a la custòdia. S'ha mantingut que José Fernando continua ingressat en un centre a Madrid, cosa que complica encara més la possibilitat que assumeixi responsabilitats directes sobre la seva filla. La possibilitat que l'àvia materna obtingui la custòdia ha estat esmentada, tot i que sense confirmacions fermes.

Per la seva banda, Joaquín Prat ha fet una crida a la prudència i ha demanat respecte pel procés de dol abans de precipitar decisions legals. El presentador ha recordat que es tracta d'una família marcada per episodis molt durs i que ara han d'afrontar una nova pèrdua. “Primer el dol, i després tota la resta”, ha demanat amb serenitat i fermesa.

Tanmateix, el dolor s'amplifica en pensar en la nena, que ha quedat sense la seva mare i sense una figura paterna disponible. Alessandro Lequio ha assenyalat que, si bé la mort de Michu era una tragèdia anunciada per la seva malaltia, ara s'obren noves ferides. La menor es converteix en l'eix d'una història plena de matisos, buits legals i emocions creuades.

Vamos a Ver treu a la llum la complicada situació que envolta la família de José Ortega Cano

La família d'Ortega Cano ha manifestat la seva voluntat de fer-se càrrec de la menor si és possible legalment. Tanmateix, no queda clar si Michu va deixar constància formal dels seus desitjos al respecte. Malgrat que s'ha dit que la seva intenció era mantenir la nena allunyada de la seva pròpia família, no hi ha confirmació oficial, cosa que augmenta la tensió.

En definitiva, el plató de Vamos a Ver ha viscut un moment de gran impacte, on la notícia ha deixat els col·laboradors visiblement pensatius. Va ser una conversa difícil, carregada de matisos legals, familiars i humans. Mentrestant, la incertesa continua i la família Ortega Cano afronta una decisió que podria marcar el futur d'una nena enmig del dol.