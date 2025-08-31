Lamine Yamal i Aitana, enamorats? La veritat sobre la gran notícia que sorprendrà Plex
Un estudi recent ha revifat els rumors sobre una possible relació entre Lamine Yamal i Aitana, mentre Plex observa
El suposat romanç entre Lamine Yamal i Aitana ha generat un autèntic rebombori en les últimes hores. La possibilitat que el jove futbolista i la cantant estiguin units per alguna cosa més que l'admiració ha causat un gran rebombori, especialment perquè ella està vinculada al streamer Plex. Tanmateix, abans de deixar-se portar per l'especulació, convé posar sobre la taula d'on ha sortit realment aquesta història.
Tot ha començat amb l'enquesta d'Adecco 'Què vols ser de gran'. En aquesta s'ha assenyalat que Lamine Yamal i Aitana són, respectivament, els referents més influents entre els joves espanyols. La conclusió ha estat immediata: en veure que tots dos coincideixen com a líders generacionals, molts han fantasiat amb la idea d'imaginar-los com a parella, alimentant titulars i comentaris a les xarxes socials.
El detall que ha reforçat aquests rumors han estat les imatges que Aitana i Lamine van compartir a les xarxes després del concert d'aquesta a Marbella, on Yamal va ser a primera fila. Primer ho va fer Aitana, publicant diverses fotos a Instagram, i poc després el mateix futbolista va pujar una instantània d'ambdós amb un cor. No calia res més perquè les especulacions es multipliquessin i la història d'un possible romanç entre ells agafés força.
Una coincidència entre Aitana i Lamine Yamal que no va passar desapercebuda
La veritat és que ja s'havien vist abans, en la celebració de l'Eurocopa, quan la cantant va pujar a l'escenari de Cibeles per interpretar Mon Amour juntament amb els jugadors. Entre ells hi havia Lamine Yamal, que va gaudir com un aficionat més d'aquell moment històric. Des de llavors, la relació entre tots dos ha estat sempre cordial, però sense indicis clars d'alguna cosa sentimental.
En aquest sentit, tot apunta que els rumors han anat molt per davant de la realitat. Entre Aitana i Yamal no hi ha res més que respecte i simpatia mútua, com ho demostra el fet que les seves interaccions públiques es redueixin a trobades puntuals i publicacions esporàdiques. La resta ho ha fet l'entusiasme dels seguidors, que no han dubtat a 'shippejar-los' com si fossin protagonistes d'una ficció.
La realitat sentimental que envolta Aitana i Lamine Yamal
La gran sorpresa per a molts, i en especial per a Plex, sorgeix per un altre motiu. Aitana manté des de fa mesos una relació amb el mateix streamer, una proximitat que les seves aparicions conjuntes i declaracions han deixat força clara quant a la seva situació. D'aquí que aquest nou rumor amb Yamal no només soni exagerat, sinó que també sorprengui els fans que segueixen de prop cada pas de la cantant.
Mentrestant, Yamal també ha protagonitzat titulars per motius sentimentals. En les últimes setmanes se l'ha vinculat amb la cantant Nicki Nicole, amb qui fins i tot ha compartit una fotografia que semblava sortida d'una cita romàntica. Aquest gest ha tingut un gran ressò a les xarxes socials, confirmant que les especulacions amb Aitana no tenen fonament i que, per ara, el seu vincle no passa de l'admiració.
