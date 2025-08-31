Lamine Yamal y Aitana, ¿enamorados? La verdad sobre la noticia que sorprenderá a Plex

El supuesto romance entre Lamine Yamal y Aitana ha generado un auténtico revuelo en las últimas horas. La posibilidad de que el joven futbolista y la cantante estén unidos por algo más que la admiración ha causado gran revuelo, especialmente porque ella está vinculada al streamer Plex. Sin embargo, antes de dejarse llevar por la especulación, conviene poner sobre la mesa de dónde ha salido realmente esta historia.

Todo ha comenzado con la encuesta de Adecco 'Qué quieres ser de mayor'. En ella se ha señalado que Lamine Yamal y Aitana son, respectivamente, los referentes más influyentes entre los jóvenes españoles. La conclusión ha sido inmediata al ver que ambos coinciden como líderes generacionales, muchos han fantaseado con la idea de imaginarlos como pareja, alimentando titulares y comentarios en redes sociales.

El detalle que ha reforzado esos rumores han sido las imágenes que Aitana y Lamine compartieron en redes tras el concierto de esta en Marbella, donde Yamal estuvo en primera fila. Primero lo hizo Aitana, publicando varias fotos en Instagram, y poco después el propio futbolista subió una instantánea de ambos con un corazón. No hacía falta más para que las especulaciones se multiplicaran y la historia de un posible romance entre ellos ganara fuerza.

Una coincidencia entre Aitana y Lamine Yamal que no pasó desapercibida

Lo cierto es que ya se habían visto antes, en la celebración de la Eurocopa, cuando la cantante subió al escenario de Cibeles para interpretar Mon Amour junto a los jugadores. Entre ellos estaba Lamine Yamal, que disfrutó como un aficionado más de ese momento histórico. Desde entonces, la relación entre ambos ha sido siempre cordial, pero sin indicios claros de algo sentimental.

En este sentido, todo apunta a que los rumores han ido muy por delante de la realidad. Entre Aitana y Yamal no hay nada más que respeto y simpatía mutua, como lo demuestra el hecho de que sus interacciones públicas se reduzcan a encuentros puntuales y publicaciones esporádicas. El resto lo ha hecho el entusiasmo de los seguidores, que no han dudado en 'shippearlos' como si fueran protagonistas de una ficción.

La realidad sentimental que rodea a Aitana y Lamine Yamal

La gran sorpresa para muchos, y en especial para Plex, surge por otro motivo. Aitana mantiene desde hace meses una relación con el propio streamer, una cercanía que sus apariciones conjuntas y declaraciones han dejado bastante clara su situación. De ahí que este nuevo rumor con Yamal no solo suene exagerado, sino que también sorprenda a los fans que sigue de cerca cada paso de la cantante.

Mientras tanto, Yamal también ha protagonizado titulares por motivos sentimentales. En las últimas semanas se le ha vinculado con la cantante Nicki Nicole, con la que incluso ha compartido una fotografía que parecía salida de una cita romántica. Ese gesto ha tenido un gran eco en redes sociales, confirmando que las especulaciones con Aitana carecen de fundamento y que, por ahora, lo suyo no pasa de la admiración.