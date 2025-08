Aquest és el poble de Barcelona on va créixer Aitana: Plex l’ha visitat recentment

Aitana és una de les artistes més destacades del pop espanyol actual. Va saltar a la fama l'any 2017 després del seu pas per Operación Triunfo. Des d'aleshores, ha consolidat una carrera plena de gires i èxits musicals.

La catalana també ha col·laborat amb artistes nacionals i internacionals, i manté una imatge propera que connecta amb milers de fans. La seva presència als mitjans i xarxes és constant. I encara que la seva trajectòria no ha deixat de créixer, mai ha perdut el vincle amb els seus orígens.

Tot i que molts fans l’associen amb grans escenaris i ciutats, Aitana va passar la seva infància en un petit poble del Baix Llobregat: Sant Climent de Llobregat. Allà va viure una vida ben tranquil·la, envoltada d’un entorn natural únic. El poble, que té tot just 4.190 habitants, es troba a només 20 km de Barcelona, però manté un ambient rural.

Sant Climent de Llobregat, el poble que va veure créixer l'Aitana

El poble d’Aitana respira història per tots els seus racons: apareix documentat per primera vegada l’any 970. Per això, se’l reconeix com un autèntic poble mil·lenari, un dels més antics del Baix Llobregat.

Aquest encantador poble està envoltat de paisatge natural i muntanyes, com la de Sant Ramon o el Coll de la Creu. També enamora pel seu nucli antic, ideal per passejar-hi amb calma. El carrer Major convida a recórrer els seus petits comerços i a seure en algun dels seus bars per tastar el menjar típic de la zona.

El patrimoni de Sant Climent inclou una església del segle X amb un campanar romànic, únic a tota la comarca. Al cim del Montbaig es conserven restes d’un antic poblat iber, i al punt més alt del municipi s’alça una petita ermita amb vistes panoràmiques. També destaca el Museu d’eines de pagès, dedicat a les eines tradicionals del camp.

Sant Climent és conegut pel seu cultiu de la cirera, fruit que va adoptar com a símbol després de la plaga de la fil·loxera, que va arrasar les vinyes a finals del segle XIX. Cada primera setmana de juny se celebra la “Festa de les Cireres”. Durant aquells dies, el poble s’omple d’activitats, mercats, postres amb cirera i tradició catalana.

Recentment, la jove hi va gravar algunes escenes d'Aitana: Metamorfosis, la seva docu-sèrie de Netflix, per mostrar el lloc on va aprendre a mirar el món. L’artista ha parlat en més d’una ocasió del paisatge, la tranquil·litat i l’ambient familiar que la van envoltar durant la seva infància.

Visita sorpresa després del seu concert

El passat 19 de juliol, després del seu concert a l’Estadi Olímpic de Montjuïc, Aitana va fer una parada a Sant Climent. Però no la va fer sola, perquè hi va anar acompanyada de Plex, la seva actual parella. Ells, juntament amb els creadors de contingut Borja Fernández, Rubygex i el músic Spread Lof, van dinar al restaurant El Racó.

El Racó va obrir el 1972 i ha anat passant de generació en generació. Aquest local ofereix cuina catalana tradicional, amb productes locals i postres especials durant la festa de les cireres.

La visita va ser tranquil·la i natural, com qui torna a un lloc que forma part de la seva història. Sens dubte, Aitana no oblida les seves arrels, i Sant Climent de Llobregat sempre serà un lloc del qual se sent orgullosa.