Isa Pantoja ja no pot aguantar més temps callada i confessa allò del fill d’Asraf Beno

Isa Pantoja ja no pot aguantar més temps callada. Per això, no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'acudir novament a les xarxes per desvetllar totes les novetats sobre el fill que ha tingut amb Asraf Beno.

Fa tot just tres setmanes, més concretament el passat 22 de juny, Isa va donar la benvinguda al petit Cairo, el seu segon fill i el primer amb el seu marit. Aquell dia, la parella va rebre el petit amb molta il·lusió, donant així començament a una nova etapa a les seves vides.

Durant aquests dies, Isa Pantoja ha mantingut informats els seus seguidors de les xarxes socials sobre la seva evolució després del part. Tant és així que, a través del seu perfil d'Instagram, ha explicat com se sent tant físicament com emocionalment.

Tanmateix, i encara que ha expressat la seva felicitat en diverses ocasions, la dona d'Asraf Beno també ha reconegut que el postpart no és gens senzill.

Però aquesta setmana, Isa Pantoja ha deixat més d'un sense paraules en compartir una notícia de les més esperançadores. I és que, a través d'aquesta xarxa social, ha explicat que el seu estat emocional ha començat a millorar. "El sol sempre surt", ha escrit, reflectint el seu avanç positiu.

Isa Pantoja desvetlla les novetats relacionades amb la salut de Cairo, el nadó que ha tingut amb Asraf Beno

En diverses ocasions, Isa Pantoja s'ha mostrat transparent i ha parlat amb total honestedat sobre aquesta etapa tan complicada i íntima de la seva vida. I és que, encara que se sent plena per la família que ha format amb Asraf Beno, no ha amagat les dificultats emocionals que ha travessat.

De fet, tan sols una setmana després de donar a llum, va compartir un vídeo a les seves històries d'Instagram on es va mostrar molt vulnerable. En aquest, va reconèixer que s'estava coneixent "una mica més" i que estava passant per una autèntica "muntanya russa d'emocions".

En aquella mateixa publicació, Isa Pantoja va parlar dels alts i baixos que estava experimentant. A més, no va tenir cap problema a confessar que pensava molt en el seu embaràs, que l'havia estat idealitzant i que ni tan sols havia pogut eliminar l'app que feia servir.

D'altra banda, la dona d'Asraf Beno també va assegurar que era un moment "psicològicament dur". De fet, va arribar a admetre que li agradaria que el temps es deturés i les coses "es quedessin així".

Ara, i després de travessar aquesta fase complicada, Isa Pantoja ha volgut compartir amb els seus seguidors com es troba actualment. I per això, el cap de setmana passat, va gravar un vídeo des del cotxe, mentre esperava amb el seu fill l'arribada d'Asraf.

"Volia explicar-vos que estic d'ànim molt millor, sabeu que vaig a la psicòloga, així que ho estic portant molt millor", va assegurar Isa. "El sol sempre surt", va escriure a més en aquesta història d'Instagram.

D'altra banda, Isa Pantoja va parlar també sobre els còlics i els problemes digestius que ha patit el petit Cairo els darrers dies. "També va molt millor perquè el portem al fisio pediàtric", ha explicat, tal com ja va explicar Asraf Beno fa uns dies.