Ana María Aldón revela la confessió que li va fer Michu abans de la seva trista pèrdua

La recent mort de Michu, exparella de José Fernando Ortega, ha commocionat profundament la família de José Ortega Cano. La notícia ha arribat com un cop inesperat, afectant aquells que estaven propers a ella.

Ana María Aldón, exparella del torero, no ha estat aliena a l'impacte d'aquesta tragèdia. En una entrevista a ¡Hola!, ella va confessar que la pèrdua la va deixar sense descans, mostrant com va ser de difícil per a ella processar aquest dolor.

Malgrat el seu desig de mantenir-se allunyada de la vida pública, el patiment per Michu ha rescatat emocions que creia superades. L'excol·laboradora de televisió va destacar la seva major preocupació: el futur de la seva filla, que també ha sentit la pèrdua.

La commoció va ser encara més gran quan Ana María va rebre la notícia per telèfon, un moment que recorda amb nitidesa. Ella confessa que es va quedar en “xoc”, sobretot en pensar en la nena, a qui ha arribat a tenir als seus braços. Aquesta imatge evidencia la forta relació que existia entre elles, un vincle que ha marcat profundament Aldón en aquest dur tràngol.

Aquesta és la confessió que Michu li va fer a Ana María Aldón

En el seu relat, Aldón ha compartit una conversa íntima que va mantenir amb Michu anys enrere, quan la jove va ser operada a causa d'una malaltia congènita. En aquella ocasió, Michu li va confiar una de les seves pors més grans: el destí de la seva filla si a ella li passava alguna cosa inesperada. Va ser en aquell moment quan li va fer una petició molt especial, una sol·licitud que ella ha portat dins fins avui.

Michu li va demanar que, en cas que no pogués continuar cuidant la seva filla, ella se'n fes càrrec i que aquesta romangués juntament amb el seu avi. Per assegurar-se'n, fins i tot va sol·licitar el DNI d'Ana María, amb la intenció que la petita tingués un futur estable i protegit. Aquesta petició, carregada d'amor i previsió, posa de manifest el profund sentit de responsabilitat que Michu tenia envers la seva filla.

L'exparella de José Ortega Cano ha emfatitzat que, durant tot el temps que va conèixer Michu, va percebre que la seva única preocupació era el benestar i el futur de la seva filla. Tanmateix, també ha aclarit que mai va signar cap document legal sobre la custòdia de la nena, per la qual cosa la situació és complicada. Ana María ha deixat clar que sempre actuaria pensant en el que és millor per a la menor, tot respectant la voluntat de la seva mare.

Ana María Aldón parla sobre la custòdia de la filla de Michu

Sobre el futur de la custòdia, ha assenyalat que l'avi, José Ortega Cano, manté una relació distant amb la nena, veient-la de manera esporàdica. Tanmateix, subratlla que Ortega Cano és “un home generós”, disposat a assumir la responsabilitat si fos necessari. No obstant això, adverteix que no sempre l'opció més sentimental coincideix amb la que resulta més lògica, una qüestió que s'haurà de resoldre amb prudència.

Finalment, l'excol·laboradora ha reconegut que l'existència és plena de cops inesperats que, tot i que fan mal, també ensenyen a valorar el que realment importa. Malgrat el dolor, assegura que no pot queixar-se, conscient que moltes persones afronten situacions encara més difícils. Tanmateix, no amaga que aquestes experiències li recorden la fragilitat de la vida i la importància d'aprofitar cada moment.