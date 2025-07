Sorpresa per a Isa Pantoja: el seu marit, Asraf Beno, pren la gran decisió familiar

Encara no han passat ni quinze dies des que la vida d'Isa Pantoja i Asraf Beno va fer un gir amb l'arribada al món del seu fill Cairo. Isa Pantoja es va convertir en mare per segona vegada, i tot i que ja tenia experiència en la maternitat, aquesta vegada ha estat diferent. Per a Asraf, Cairo ha suposat la primera incursió en la paternitat, i des del primer moment s'ha mostrat il·lusionat, entregat i profundament emocionat amb aquesta nova etapa.

I és que recordem que Isa Pantoja té experiència com a mare perquè amb 18 anys va tenir el seu primer fill, Alberto. Fruit de la seva relació amb el seu ex, Alberto Isla. I a qui Asraf Beno ha cuidat i estimat com si fos seu.

La parella ha compartit a les xarxes socials diversos moments des del naixement del petit. Tots dos han mostrat no només com estan de feliços, també algunes de les dificultats que han afrontat en aquest procés d'adaptació a la vida amb un nadó acabat de néixer.

Isa Pantoja i Asraf Beno han desvetllat a través de les seves xarxes com estan sent els seus primers dies com a pares

Isa ha estat sincera a l'hora de parlar sobre com ha estat de diferent aquest embaràs respecte al primer, tant físicament com emocional. Malgrat els reptes, tots dos s'han bolcat a preparar-ho tot per a l'arribada de Cairo, des de l'habitació decorada amb cura fins a l'organització de la llar.

I és precisament aquest creixement familiar el que ha portat Asraf Beno a prendre una decisió familiar molt important que ha volgut compartir amb tots els seus seguidors. Més enllà de bressols, biberons i bolquers, el model ceutí ha fet el pas de canviar el cotxe familiar.

Asraf Beno pren una gran decisió per la família que comparteix amb Isa Pantoja

El vehicle que utilitzaven fins ara ja no s'ajustava a les noves necessitats d'una família de quatre. Sobretot tenint en compte la quantitat d'objectes que han de portar cada vegada que surten amb un nadó, com el cotxet, la bossa dels bolquers i altres estris del petit Cairo.

"Se'ns quedava petit", confessava Asraf Beno en una publicació recent, mostrant amb orgull la nova adquisició: un cotxe més ampli, còmode i adaptat per a aquesta nova etapa com a pares.

La decisió, tot i que pràctica, ha estat rebuda amb entusiasme pels seus seguidors, que aplaudeixen la maduresa i el compromís del jove. Aquest nou pas simbolitza no només una millora en el seu dia a dia, sinó també el sòlid vincle que tots dos estan construint com a família.