Isa Pantoja i Asraf Beno interrompen l’estiu i ho confessen tot: ‘Hem…’

Isa Pantoja i Asraf Beno han sorprès tothom en anunciar un viatge familiar inesperat aquest estiu. La parella, que es troba en plena etapa d'adaptació al seu fill Cairo, ha decidit interrompre la seva rutina per emprendre una aventura amb ell. Fins ara, aquest desplaçament havia romàs en secret, quelcom inusual per a Isa, que sol compartir cada detall de la seva vida a les xarxes socials.

Si bé encara no han marxat, Isa ha confirmat als seus seguidors que estan a punt de volar cap al Marroc. Ho ha fet a través de les seves històries d'Instagram, mostrant unes bosses de compres i explicant que aquestes eren per al seu pròxim viatge. "Hem aprofitat per fer unes compres per al nostre viatge al Marroc", ha confessat, deixant clara l'emoció que li genera.

Aquest viatge no és un simple viatge d'oci ni una escapada turística, sinó una ocasió molt significativa i carregada de sentit familiar. El motiu principal és que volen que Cairo conegui la seva família paterna al Marroc i comenci a connectar amb les seves arrels àrabs des de petit. Per a Asraf, aquest moment és important, ja que desitja que el seu fill creixi coneixent la cultura i les tradicions del seu entorn.

Els primers desafiaments d'Isa i Asraf després del naixement del seu fill

La filla d'Isabel Pantoja encara està transitant moments complexos després del naixement de Cairo. Tot i que la felicitat de tenir el seu fill és enorme, ha experimentat una depressió postpart que li ha provocat alts i baixos emocionals considerables. Malgrat això, a poc a poc va recuperant l'equilibri i gaudint de la nova vida familiar que estan construint junts.

En aquestes primeres setmanes, Cairo ha passat pels temuts còlics, cosa que ha estat una prova de paciència per a Isa i Asraf. Després de visitar un fisioterapeuta pediàtric, els símptomes han millorat, cosa que ha donat confiança a la parella per planificar el viatge. Això els ha permès decidir-se a fer aquesta escapada tot just tres setmanes després del naixement.

Isa i Asraf afronten juntament amb el seu fill una experiència familiar inoblidable

L'organització del viatge al Marroc en tan poc temps ha cridat l'atenció, ja que implica desplaçar-se amb un nadó molt petit. Tanmateix, Isa i Asraf estan disposats a afrontar el repte perquè consideren que és una oportunitat única per enfortir els vincles familiars. A més, aquesta experiència suposa per a ells un pas més en la construcció del seu projecte de vida junts.

En definitiva, Isa Pantoja i Asraf Beno viuen una etapa intensa i plena d'emocions trobades. El seu viatge amb Cairo simbolitza més que un simple desplaçament: és una declaració del seu compromís amb la família i les arrels. Malgrat les dificultats, mantenen l'entusiasme i comparteixen cada pas amb els seus seguidors, transformant aquest estiu en una experiència inoblidable.