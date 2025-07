Manu rep un missatge de Roberto Leal que deixa en silenci el plató de ‘Pasapalabra’

Durant una de les últimes entregues de Pasapalabra, Roberto Leal ha sorprès tothom amb un comentari directe adreçat a Manu. Ha passat enmig de La Pista, el joc musical que sempre ha posat contra les cordes els concursants. Aquesta vegada, la tensió i el desconcert s'han apoderat del ritme habitual del programa.

Manu i Rosa, els participants més veterans del concurs, s'han enfrontat a una cançó de 1986. Tot i que tots dos han acumulat experiència en totes les proves, sempre se'ls ha resistit més del que és habitual. Des del primer segon, ha quedat clar que cap dels dos tenia idea de quina cançó estaven escoltant.

Els convidats sí que han reconegut la cançó des del principi, especialment Carme Barceló. Ella, que ha format equip amb Rosa, ha mostrat signes de contenció per no desvelar la resposta abans d'hora. Mentrestant, els concursants s'han mirat amb frustració, incapaços d'acostar-se al títol.

El comentari inesperat de Roberto Leal posa Manu contra les cordes

Davant la manca d'avenços, el presentador ha intervingut amb una frase que ha tallat l'ambient en sec. Just abans que Manu fes el seu tercer intent, el presentador ha comentat: “Està tothom cantant-la”. Ho ha dit amb to divertit, però ha generat una reacció immediata tant en el concursant com en els convidats.

El comentari ha descol·locat clarament el madrileny, que no ha pogut dir res en el seu torn. La pressió del moment i la certesa que tothom coneixia la cançó menys ells els ha passat factura. Mentrestant, les expressions dels convidats han reflectit una barreja entre riure nerviós i sorpresa, creant una atmosfera de tensió.

Manu no aconsegueix encertar després de la intervenció de Roberto Leal

Finalment, Rosa ha aconseguit donar amb la cançó quan només quedaven tres segons per sumar al comptador. Es tractava de Vuela vuela, del grup Magneto, un tema molt conegut que ha passat completament desapercebut per a tots dos. El públic ha celebrat l'encert, tot i un cert desconcert pel que ha passat.

Aquest episodi ha mostrat la pressió en directe i com un comentari ha canviat el ritme del joc. El presentador ha demostrat, un cop més, la seva habilitat per mantenir la tensió i l'emoció al programa. Sens dubte, aquest moment ha estat recordat durant molt de temps.

En conclusió, Pasapalabra ha continuat demostrant que la seva màgia ha anat més enllà del Rosco final. Moments inesperats, nervis a flor de pell i espontaneïtat han estat ingredients clau del seu èxit. I quan Roberto Leal intervé, l'espectacle sempre està garantit.