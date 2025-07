Joaquín Prat trenca el silenci a ‘Vamos a Ver’ amb un missatge: ‘Estic commocionat’

Joaquín Prat ha expressat la seva profunda commoció en l'última emissió de Vamos a Ver, després d'informar sobre un succés colpidor ocorregut al barri madrileny de Montecarmelo. El presentador ha posat en context l'audiència, mostrant respecte per la sensibilitat del públic. Posteriorment, ha cedit la paraula a una redactora perquè oferís una explicació més precisa sobre el que ha passat.

S'ha donat a conèixer que un repartidor colombià, de 27 anys, ha estat detingut per una presumpta agressió contra la integritat de dues germanes de 4 i 8 anys. La detenció es va produir gràcies a l'acció ràpida del pare, que va aconseguir retenir l'home fins a l'arribada de la policia. Aquesta col·laboració comunitària ha estat fonamental per evitar que la situació fos encara més greu.

Segons la informació, els fets van ocórrer diumenge passat quan les menors jugaven en uns porxos propers. L'acusat les va convidar a entrar al portal oferint-los caramels. Aquest relat parcial ha causat una gran commoció, ja que posa de manifest la vulnerabilitat de les víctimes.

Joaquín Prat interromp Vamos a Ver per expressar la seva commoció

Joaquín Prat ha qualificat el presumpte agressor de “depredador” i ha mostrat la seva tristesa davant la gravetat del cas. A més, ha destacat la valentia del pare de les nenes, que va detenir l'agressor fins que la policia va poder intervenir. Aquestes paraules reflecteixen el profund impacte emocional que ha tingut la notícia en el presentador i en l'equip.

Minuts després, el presentador ha interromput l'emissió per compartir amb els seus col·laboradors i espectadors el xoc que encara sentia. Ha declarat: “Encara estic commocionat pel que ha passat amb aquest repartidor. Com deu estar la família i aquestes nenes, el trauma psicològic és de per vida”.

A Vamos a Ver: Joaquín Prat i el seu equip reflexionen sobre l'impacte del cas i els reptes de la justícia

El psiquiatre José Miguel Gaona ha afegit que aquest tipus d'agressions deixen “una cicatriu sens dubte”, afectant no només les víctimes sinó també el seu entorn familiar. Gaona ha advertit sobre les seqüeles psicològiques que acompanyaran les nenes durant tota la seva vida. Per la seva banda, Joaquín Prat ha lamentat que la pena per a l'agressor, que podria oscil·lar entre 15 i 20 anys, probablement no es complirà íntegrament.

Per concloure, el col·laborador Manu Marlasca ha expressat els seus dubtes sobre que l'agressor compleixi la condemna completa. Aquest cas deixa una sensació amarga respecte a l'eficàcia de la justícia i la protecció de les víctimes més vulnerables. Sens dubte, aquest succés ha provocat una profunda commoció tant en la societat com en l'equip de Vamos a Ver.