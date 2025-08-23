El iot on és Lamine Yamal té alguna cosa a l’habitació que et deixarà sense alè
Lamine Yamal es relaxa a Eivissa en un iot de luxe, però hi ha alguna cosa al seu camarot que no passa desapercebuda
Lamine Yamal ha triat un iot a Eivissa per gaudir de les seves vacances després del final de la Lliga, envoltat de tot el luxe imaginable. En una de les habitacions, el futbolista del FC Barcelona ha descobert un detall que sorprèn per la seva singularitat. Aquest element, poc comú fins i tot en embarcacions d'alta gamma, converteix l'estada en quelcom realment especial.
Durant la seva escapada, el jove ha compartit el iot amb un grup d'amics, gaudint junts de rialles, música i moments de relax. Es tracta d'un entorn exclusiu, on cada racó ha estat dissenyat per oferir la màxima privacitat i comoditat. Tanmateix, hi ha un element en una de les cabines que ha acaparat tota l'atenció.
Aquest element és un llit XXL, molt més gran que el que es troba a la majoria d'hotels de luxe. Està ubicat a la cabina principal i ha estat dissenyat per oferir un confort absolut, convertint-se en el lloc preferit de Yamal per relaxar-se després d'un dia de sol i navegació. La seva mida i comoditat han deixat clar que, fins i tot en un iot, el descans pot ser de primera classe.
Així és el iot on Lamine Yamal gaudeix de l'estiu amb els seus amics
El iot, anomenat Lefty, és un Jaguar 72 construït el 2001 i renovat recentment. Amb 23 metres d'eslora i 6 metres de màniga, pot allotjar còmodament fins a 12 persones, a més de comptar amb dos tripulants. Les seves tres cabines i tres banys estan decorats amb un estil elegant, combinant fusta i alumini, cosa que genera un ambient modern i acollidor.
A més del llit espaiós, l'interior compta amb un gran saló-menjador equipat amb sofàs, taula alta i cadires, climatització i sistema de música Bluetooth. A la coberta exterior hi ha dues zones de relax, amb un solàrium a la proa i un altre a la popa al costat d'un menjador amb taula i cadires. Els amics de Yamal han estat vistos gaudint del sol, xerrant i prenent la mar com a escenari perfecte de les seves vacances.
Una escapada premium a Eivissa: Lamine Yamal entre luxe, confort i diversió
El cost diari del iot ronda els 5.000 euros al juny i s'eleva encara més en ple estiu, cosa que fa que una setmana completa superi fàcilment els 32.000 euros. La tarifa inclou la tripulació, tots els estris i parament necessaris, així com refrescos, paddle surfs i equips de snorkel. A més, el preu cobreix l'amarratge, l'equip de seguretat homologat i la neteja final, garantint una estada còmoda i sense preocupacions.
Molts famosos opten per aquest tipus d'escapades, ja que un iot permet privacitat i llibertat per recórrer diferents destinacions. Les illes Balears, especialment Eivissa, s'han consolidat com un dels destins preferits per gaudir del sol, la gastronomia i la navegació. Mentre Yamal gaudeix de l'estiu, el llit ampli de la seva cabina s'ha convertit en el veritable protagonista, un luxe que assegura descans absolut i moments compartits que pocs poden experimentar.
