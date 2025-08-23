El yate donde está Lamine Yamal tiene algo en la habitación que te robará el aliento

Lamine Yamal ha elegido un yate en Ibiza para disfrutar de sus vacaciones tras el final de la Liga, rodeado de todo el lujo imaginable. En una de las habitaciones, el futbolista del FC Barcelona ha descubierto un detalle que sorprende por su singularidad. Este elemento, poco común incluso en embarcaciones de alta gama, convierte la estancia en algo realmente especial.

Durante su escapada, el joven ha compartido el yate con un grupo de amigos, disfrutando juntos de risas, música y momentos de relax. Se trata de un entorno exclusivo, donde cada rincón ha sido diseñado para ofrecer máxima privacidad y comodidad. Sin embargo, hay un elemento en una de las cabinas que ha acaparado toda la atención.

Ese elemento es una cama XXL, mucho más grande que la que se encuentra en la mayoría de hoteles de lujo. Está ubicada en la cabina principal y ha sido diseñada para ofrecer un confort absoluto, convirtiéndose en el lugar favorito de Yamal para relajarse tras un día de sol y navegación. Su tamaño y comodidad han dejado claro que, incluso en un yate, el descanso puede ser de primera clase.

Así es el yate donde Lamine Yamal disfruta del verano con sus amigos

El yate, llamado Lefty, es un Jaguar 72 construido en 2001 y recientemente renovado. Con 23 metros de eslora y 6 metros de manga, puede alojar cómodamente hasta 12 personas, además de contar con dos tripulantes. Sus tres cabinas y tres baños están decorados con un estilo elegante, combinando madera y aluminio, lo que genera un ambiente moderno y acogedor.

Además de la espaciosa cama, el interior cuenta con un gran salón-comedor equipado con sofás, mesa alta y sillas, climatización y sistema de música bluetooth. En la cubierta exterior hay dos zonas de relax, con un solárium en la proa y otro en la popa junto a un comedor con mesa y sillas. Los amigos de Yamal han sido vistos disfrutando del sol, charlando y tomando el mar como escenario perfecto de sus vacaciones.

Una escapada premium en Ibiza: Lamine Yamal entre lujo, confort y diversión

El coste diario del yate ronda los 5.000 euros en junio y se eleva aún más en pleno verano, lo que hace que una semana completa supere fácilmente los 32.000 euros. La tarifa incluye la tripulación, todos los utensilios y menaje necesarios, así como refrescos, paddle surfs y equipos de snorkel. Además, el precio cubre el amarre, el equipo de seguridad homologado y la limpieza final, garantizando una estancia cómoda y sin preocupaciones.

Muchos famosos optan por este tipo de escapadas, ya que un yate permite privacidad y libertad para recorrer distintos destinos. Las islas Baleares, especialmente Ibiza, se han consolidado como uno de los destinos favoritos para disfrutar del sol, la gastronomía y la navegación. Mientras Yamal disfruta del verano, la amplia cama en su cabina se ha convertido en el verdadero protagonista, un lujo que asegura descanso absoluto y momentos compartidos que pocos pueden experimentar.