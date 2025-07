El rei Felip canvia de plans i pren una nova decisió amb el seu pare, Joan Carles I

En les darreres setmanes, Felip VI ha pres una decisió inesperada respecte al retorn del seu pare, Joan Carles I. Tot i que durant mesos s'havia mantingut una distància clara entre tots dos, ara el rei ha impulsat moviments discrets per facilitar el retorn de l'emèrit. Aquesta nova postura no només respon a motius personals, sinó que també inclou consideracions mèdiques i polítiques de gran pes.

En aquest procés, el rei ha mantingut trobades privades amb expresidents del Govern, incloent-hi Felip González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy. En aquestes reunions s'ha abordat la delicada situació política actual i la viabilitat del retorn de Joan Carles I, sempre sota estricta confidencialitat per evitar tensions innecessàries. La discreció és clau per gestionar un tema tan sensible.

La salut del rei emèrit, de 87 anys, ha estat un factor decisiu en aquesta nova orientació. Joan Carles I pateix una artrosi avançada i presenta signes de deteriorament cognitiu lleu, fet que genera preocupació mèdica sobre el seu estat general. Per aquest motiu, Felip hauria pactat amb el seu pare la possibilitat del seu retorn en cas d'una intervenció quirúrgica greu o un estat terminal.

Una estratègia discreta del rei Felip per al retorn de Joan Carles I

Pel que fa al suport polític, els expresidents consultats no han mostrat oposició oberta a la idea, fet que atorga a Felip VI un marge per avançar sense provocar una crisi institucional. Aquesta prudència política és fonamental per obtenir el suport necessari i garantir l'estabilitat de la monarquia i del país. El rei busca així legitimar qualsevol moviment que impliqui la reincorporació de Joan Carles I.

Tanmateix, la figura de Joan Carles I continua sent controvertida. Els seus escàndols financers i les polèmiques vinculades a personatges controvertits han erosionat la seva imatge pública. Tot i això, el rei busca preservar el seu llegat històric.

El rei Felip i la delicada gestió del retorn del seu pare, Joan Carles I

Actualment, Joan Carles I estaria preparant el seu possible trasllat des de Portugal, on es consideren opcions residencials a Cascais o Estoril. Aquesta estratègia té com a objectiu mantenir un perfil baix i guanyar temps per enfortir suports, evitant comprometre directament el rei en funcions. La maniobra s'executa amb molta cautela i diplomàcia.

En definitiva, la decisió de Felip VI respon a una complexa barreja de motius personals, sanitaris i polítics. El rei avança amb cura, conscient que el retorn del seu pare pot ser tant un acte de reconciliació com una font de riscos per a la Corona. Només el futur dirà si aquesta aposta aconsegueix unir passat i present sense fractures irreparables.