Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
ES
Logo whatsapp
Dona somrient amb cabells rossos i arracades daurades davant d’un paisatge de muntanyes rocoses i un edifici històric sota un cel blau
La cantant va créixer en aquest poble al peu de les muntanyes de Montserrat | Camara Europa Press, rognar
COR

Gisela, la veu de Frozen a Espanya, va créixer en aquest poble amb vistes a Montserrat

La cantant que va posar veu a les cançons de Frozen en castellà té els seus orígens en aquest petit racó de Catalunya

per

Redacció

Gisela Lladó Cánovas és una d'aquelles veus que tothom ha escoltat alguna vegada. Es va donar a conèixer a la primera edició d'Operación Triunfo, l'any 2001. Des de llavors ha treballat en musicals, discos en solitari i col·laboracions televisives.

Grup de persones posant juntes en un esdeveniment davant d’un fons amb logotips i lletres grans d’OT

Els participants de la primera edició d''Operación Triunfo' presenten un documental de retrobament | Camara Europa Press

Per a molts, però, el seu nom està lligat a Disney. Va ser la veu que va interpretar en castellà les cançons de pel·lícules com Encantada o Frozen. Himnes com "Deixa-ho anar!" van sonar a llars i escoles sense que molts sabessin qui cantava realment.

Dona somrient amb orelles de Minnie Mouse decorades amb temàtica dels Estats Units, dempeus en un carrer concorregut d’un parc d’atraccions amb el logotip de Frozen de Disney a la cantonada inferior esquerra

Gisela va donar veu a les cançons de Frozen | Camara Europa Press, Wikimedia Commons

Pocs imaginen que aquesta veu tan reconeixible procedeix d'un municipi molt petit. No va néixer en una gran ciutat ni en un centre urbà de renom. La seva història comença en un racó tranquil de muntanya, envoltat de natura.

El seu petit poble natal

Aquest poble és El Bruc, situat a la comarca de l'Anoia, als peus de la muntanya de Montserrat. Allà, en un entorn de menys de 2.000 habitants, la cantant va fer les primeres passes. Un lloc carregat d'història, llegendes i paisatges que conviden a descobrir-lo.

El Bruc conserva un dels episodis més recordats de la Guerra de la Independència. L'any 1808, els veïns es van enfrontar a les tropes napoleòniques a la cèlebre Batalla del Bruc. La tradició diu que l'eco del tambor d'un jove, el Timbaler del Bruc, va sembrar el pànic entre els francesos.

Quatre homes amb roba antiga i boines vermelles semblen estar en una situació de tensió en un paisatge natural; un d’ells sosté una arma i tots miren cap a la dreta.

Il·lustració pintada el 1860 que mostra la primera batalla del Bruc el 1808 | Camara Wikimedia Commons

Avui, un monument recorda aquella gesta a l'entrada del poble. És un símbol d'identitat que connecta passat i present. Més enllà de la llegenda, la història segueix viva a la memòria dels seus habitants.

Imatge dividida en dues parts, a l’esquerra un dibuix en blanc i negre d’un home tocant un tambor i a la dreta una estàtua de pedra d’una figura masculina amb tambor sobre un pedestal que té la inscripció BRUCH MDCCCVIII

Il·lustració del Timbaler del Bruc i monument a la figura | Camara Wikimedia Commons

Però El Bruc no és només història. Els seus camins s'endinsen a la serra de Montserrat, oferint vistes úniques de les seves agulles de roca. Excursionistes i escaladors arriben cada any atrets per aquest entorn natural.

Vista aèria d’una muntanya amb formacions rocoses irregulars i un petit poble a la base

Vista aèria de la serra de Montserrat | Camara Wikimedia Commons

El municipi també convida a passejar pels seus carrers tranquils. L'església de Santa Maria i la plaça de la Vila són dos dels seus racons més emblemàtics. El Museu de la Muntanya de Montserrat completa la visita amb un recorregut cultural sobre la relació entre el poble i el seu entorn.

Edifici antic de dues plantes amb arcs a la planta baixa, finestres de fusta al pis superior i una torre amb teulada de mosaic blau sota un cel serè

Església de Santa María del Bruc | Camara Wikimedia Commons

Per a qui busca aire lliure, la zona ofereix rutes senyalitzades de senderisme i espais per practicar l'escalada. Molts visitants aprofiten l'excursió per combinar natura, cultura i gastronomia local. Les masies i restaurants de la zona afegeixen un toc acollidor a l'experiència.

El vincle amb Gisela

Tot i que gran part de la vida de Gisela ha transcorregut en escenaris i platós, mai ha deixat de mencionar el seu orgull per les seves arrels. Haver crescut en un entorn petit i envoltat de natura forma part de la seva identitat. Aquesta proximitat a la muntanya ajuda a entendre el caràcter senzill amb què sempre s'ha mostrat.

Dona de cabell ros i llis amb jaqueta rosa i arracades daurades posant davant d’un fons blau amb logotips i lletres blanques.

Gisela a la presentació d’una nova edició de ‘Tu Cara me Suena’ | Camara Europa Press

No existeixen grans homenatges ni vincles oficials entre la cantant i el municipi. Però per a molts veïns és motiu d'orgull saber que d'El Bruc va sortir una de les veus més reconegudes de Disney. Una artista que va portar el seu timbre càlid des d'un poble de muntanya fins a milions de llars.

El Bruc, amb la seva història i paisatges, segueix sent l'escenari on van començar els primers anys de Gisela. Tot i que avui la seva vida està marcada per focus i escenaris internacionals, els seus orígens la connecten amb un racó autèntic de Catalunya. Aquesta barreja de senzillesa i projecció global fa que el poble i l'artista comparteixin un mateix esperit: discret, però amb molt per oferir.

➡️ Cor

Més notícies: