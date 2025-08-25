Gisela, la veu de Frozen a Espanya, va créixer en aquest poble amb vistes a Montserrat
La cantant que va posar veu a les cançons de Frozen en castellà té els seus orígens en aquest petit racó de Catalunya
Gisela Lladó Cánovas és una d'aquelles veus que tothom ha escoltat alguna vegada. Es va donar a conèixer a la primera edició d'Operación Triunfo, l'any 2001. Des de llavors ha treballat en musicals, discos en solitari i col·laboracions televisives.
Per a molts, però, el seu nom està lligat a Disney. Va ser la veu que va interpretar en castellà les cançons de pel·lícules com Encantada o Frozen. Himnes com "Deixa-ho anar!" van sonar a llars i escoles sense que molts sabessin qui cantava realment.
Pocs imaginen que aquesta veu tan reconeixible procedeix d'un municipi molt petit. No va néixer en una gran ciutat ni en un centre urbà de renom. La seva història comença en un racó tranquil de muntanya, envoltat de natura.
El seu petit poble natal
Aquest poble és El Bruc, situat a la comarca de l'Anoia, als peus de la muntanya de Montserrat. Allà, en un entorn de menys de 2.000 habitants, la cantant va fer les primeres passes. Un lloc carregat d'història, llegendes i paisatges que conviden a descobrir-lo.
El Bruc conserva un dels episodis més recordats de la Guerra de la Independència. L'any 1808, els veïns es van enfrontar a les tropes napoleòniques a la cèlebre Batalla del Bruc. La tradició diu que l'eco del tambor d'un jove, el Timbaler del Bruc, va sembrar el pànic entre els francesos.
Avui, un monument recorda aquella gesta a l'entrada del poble. És un símbol d'identitat que connecta passat i present. Més enllà de la llegenda, la història segueix viva a la memòria dels seus habitants.
Però El Bruc no és només història. Els seus camins s'endinsen a la serra de Montserrat, oferint vistes úniques de les seves agulles de roca. Excursionistes i escaladors arriben cada any atrets per aquest entorn natural.
El municipi també convida a passejar pels seus carrers tranquils. L'església de Santa Maria i la plaça de la Vila són dos dels seus racons més emblemàtics. El Museu de la Muntanya de Montserrat completa la visita amb un recorregut cultural sobre la relació entre el poble i el seu entorn.
Per a qui busca aire lliure, la zona ofereix rutes senyalitzades de senderisme i espais per practicar l'escalada. Molts visitants aprofiten l'excursió per combinar natura, cultura i gastronomia local. Les masies i restaurants de la zona afegeixen un toc acollidor a l'experiència.
El vincle amb Gisela
Tot i que gran part de la vida de Gisela ha transcorregut en escenaris i platós, mai ha deixat de mencionar el seu orgull per les seves arrels. Haver crescut en un entorn petit i envoltat de natura forma part de la seva identitat. Aquesta proximitat a la muntanya ajuda a entendre el caràcter senzill amb què sempre s'ha mostrat.
No existeixen grans homenatges ni vincles oficials entre la cantant i el municipi. Però per a molts veïns és motiu d'orgull saber que d'El Bruc va sortir una de les veus més reconegudes de Disney. Una artista que va portar el seu timbre càlid des d'un poble de muntanya fins a milions de llars.
El Bruc, amb la seva història i paisatges, segueix sent l'escenari on van començar els primers anys de Gisela. Tot i que avui la seva vida està marcada per focus i escenaris internacionals, els seus orígens la connecten amb un racó autèntic de Catalunya. Aquesta barreja de senzillesa i projecció global fa que el poble i l'artista comparteixin un mateix esperit: discret, però amb molt per oferir.
Més notícies: