Mujer sonriente con cabello rubio y pendientes dorados frente a un paisaje de montañas rocosas y un edificio histórico bajo un cielo azul
La cantante creció en este pueblo al pie de las montañas de Montserrat | Camara Europa Press, rognar
CORAZÓN

Gisela, la voz de Frozen en España, creció en este pueblo con vistas a Montserrat

La cantante que puso voz a las canciones de Frozen en castellano tiene sus orígenes en este pequeño rincón de Cataluña

por

Redacción

Gisela Lladó Cánovas es una de esas voces que todos han escuchado alguna vez. Se dio a conocer en la primera edición de Operación Triunfo, en 2001. Desde entonces ha trabajado en musicales, discos en solitario y colaboraciones televisivas.

Grupo de personas posando juntas en un evento frente a un fondo con logotipos y letras grandes de OT

Los participantes de la primera edición de 'Operación Triunfo' presentan un documental de reencuentro | Camara Europa Press

Para muchos, sin embargo, su nombre está ligado a Disney. Fue la voz que interpretó en castellano las canciones de películas como Encantada o Frozen. Himnos como ¡Suéltalo! sonaron en hogares y colegios sin que muchos supieran quién cantaba realmente.

Mujer sonriente con orejas de Minnie Mouse decoradas con temática de Estados Unidos, de pie en una calle concurrida de un parque de diversiones con el logo de Frozen de Disney en la esquina inferior izquierda

Gisela dio voz a las canciones de Frozen | Camara Europa Press, Wikimedia Commons

Pocos imaginan que esa voz tan reconocible procede de un municipio muy pequeño. No nació en una gran ciudad ni en un centro urbano de renombre. Su historia arranca en un rincón tranquilo de montaña, rodeado de naturaleza.

Su pequeño pueblo natal

Este pueblo es El Bruc, situado en la comarca de Anoia, a los pies de la montaña de Montserrat. Allí, en un entorno de menos de 2.000 habitantes, dio sus primeros pasos la cantante. Un lugar cargado de historia, leyendas y paisajes que invitan a descubrirlo.

El Bruc guarda uno de los episodios más recordados de la Guerra de la Independencia. En 1808, los vecinos se enfrentaron a las tropas napoleónicas en la célebre Batalla del Bruc. La tradición dice que el eco del tambor de un joven, el Timbaler del Bruc, sembró el pánico entre los franceses.

Cuatro hombres con ropa antigua y boinas rojas parecen estar en una situación de tensión en un paisaje natural uno de ellos sostiene un arma y todos miran hacia la derecha

Ilustración pintada en 1860 que muestra la primera Batalla del Bruc en 1808 | Camara Wikimedia Commons

Hoy, un monumento recuerda aquella gesta a la entrada del pueblo. Es un símbolo de identidad que conecta pasado y presente. Más allá de la leyenda, la historia sigue viva en la memoria de sus habitantes.

Imagen dividida en dos partes, a la izquierda un dibujo en blanco y negro de un hombre tocando un tambor y a la derecha una estatua de piedra de una figura masculina con tambor sobre un pedestal que tiene la inscripción BRUCH MDCCCVIII

Ilustración del Timbaler del Bruc y monumento a la figura | Camara Wikimedia Commons

Pero El Bruc no es solo historia. Sus caminos se adentran en la sierra de Montserrat, ofreciendo vistas únicas de sus agujas de roca. Excursionistas y escaladores llegan cada año atraídos por este entorno natural.

Vista aérea de una montaña con formaciones rocosas irregulares y un pequeño pueblo en la base

Vista aérea de la sierra de Montserrat | Camara Wikimedia Commons

El municipio también invita a pasear por sus calles tranquilas. La iglesia de Santa Maria y la plaza de la Vila son dos de sus rincones más emblemáticos. El Museo de la Montaña de Montserrat completa la visita con un recorrido cultural sobre la relación entre el pueblo y su entorno.

Edificio antiguo de dos plantas con arcos en la planta baja, ventanas de madera en la planta superior y una torre con tejado de mosaico azul bajo un cielo despejado

Iglesia de Santa maria del Bruc | Camara Wikimedia Commons

Para quienes buscan aire libre, la zona ofrece rutas señalizadas de senderismo y espacios para practicar la escalada. Muchos visitantes aprovechan la excursión para combinar naturaleza, cultura y gastronomía local. Las masías y restaurantes de la zona añaden un toque acogedor a la experiencia.

El vínculo con Gisela

Aunque gran parte de la vida de Gisela ha transcurrido en escenarios y platós, nunca ha dejado de mencionar su orgullo por sus raíces. Haber crecido en un entorno pequeño y rodeado de naturaleza forma parte de su identidad. Esa cercanía a la montaña ayuda a entender el carácter sencillo con el que se ha mostrado siempre.

Mujer de cabello rubio y lacio con saco rosa y aretes dorados posando frente a un fondo azul con logotipos y letras blancas.

Gisela en la presentación de una nueva edición de 'Tu Cara me Suena' | Camara Europa Press

No existen grandes homenajes ni vínculos oficiales entre la cantante y el municipio. Pero para muchos vecinos es motivo de orgullo saber que de El Bruc salió una de las voces más reconocidas de Disney. Una artista que llevó su timbre cálido desde un pueblo de montaña hasta millones de hogares.

El Bruc, con su historia y paisajes, sigue siendo el escenario en el que comenzaron los primeros años de Gisela. Aunque hoy su vida esté marcada por focos y escenarios internacionales, sus orígenes la conectan con un rincón auténtico de Cataluña. Esa mezcla de sencillez y proyección global hace que el pueblo y la artista compartan un mismo espíritu: discreto, pero con mucho que ofrecer.

