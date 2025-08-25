Gisela, la voz de Frozen en España, creció en este pueblo con vistas a Montserrat

Gisela Lladó Cánovas es una de esas voces que todos han escuchado alguna vez. Se dio a conocer en la primera edición de Operación Triunfo, en 2001. Desde entonces ha trabajado en musicales, discos en solitario y colaboraciones televisivas.

Para muchos, sin embargo, su nombre está ligado a Disney. Fue la voz que interpretó en castellano las canciones de películas como Encantada o Frozen. Himnos como ¡Suéltalo! sonaron en hogares y colegios sin que muchos supieran quién cantaba realmente.

Pocos imaginan que esa voz tan reconocible procede de un municipio muy pequeño. No nació en una gran ciudad ni en un centro urbano de renombre. Su historia arranca en un rincón tranquilo de montaña, rodeado de naturaleza.

Su pequeño pueblo natal

Este pueblo es El Bruc, situado en la comarca de Anoia, a los pies de la montaña de Montserrat. Allí, en un entorno de menos de 2.000 habitantes, dio sus primeros pasos la cantante. Un lugar cargado de historia, leyendas y paisajes que invitan a descubrirlo.

El Bruc guarda uno de los episodios más recordados de la Guerra de la Independencia. En 1808, los vecinos se enfrentaron a las tropas napoleónicas en la célebre Batalla del Bruc. La tradición dice que el eco del tambor de un joven, el Timbaler del Bruc, sembró el pánico entre los franceses.

Hoy, un monumento recuerda aquella gesta a la entrada del pueblo. Es un símbolo de identidad que conecta pasado y presente. Más allá de la leyenda, la historia sigue viva en la memoria de sus habitantes.

Pero El Bruc no es solo historia. Sus caminos se adentran en la sierra de Montserrat, ofreciendo vistas únicas de sus agujas de roca. Excursionistas y escaladores llegan cada año atraídos por este entorno natural.

El municipio también invita a pasear por sus calles tranquilas. La iglesia de Santa Maria y la plaza de la Vila son dos de sus rincones más emblemáticos. El Museo de la Montaña de Montserrat completa la visita con un recorrido cultural sobre la relación entre el pueblo y su entorno.

Para quienes buscan aire libre, la zona ofrece rutas señalizadas de senderismo y espacios para practicar la escalada. Muchos visitantes aprovechan la excursión para combinar naturaleza, cultura y gastronomía local. Las masías y restaurantes de la zona añaden un toque acogedor a la experiencia.

El vínculo con Gisela

Aunque gran parte de la vida de Gisela ha transcurrido en escenarios y platós, nunca ha dejado de mencionar su orgullo por sus raíces. Haber crecido en un entorno pequeño y rodeado de naturaleza forma parte de su identidad. Esa cercanía a la montaña ayuda a entender el carácter sencillo con el que se ha mostrado siempre.

No existen grandes homenajes ni vínculos oficiales entre la cantante y el municipio. Pero para muchos vecinos es motivo de orgullo saber que de El Bruc salió una de las voces más reconocidas de Disney. Una artista que llevó su timbre cálido desde un pueblo de montaña hasta millones de hogares.

El Bruc, con su historia y paisajes, sigue siendo el escenario en el que comenzaron los primeros años de Gisela. Aunque hoy su vida esté marcada por focos y escenarios internacionales, sus orígenes la conectan con un rincón auténtico de Cataluña. Esa mezcla de sencillez y proyección global hace que el pueblo y la artista compartan un mismo espíritu: discreto, pero con mucho que ofrecer.