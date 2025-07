Primeres paraules de Joan Laporta sobre la festa de Lamine Yamal: 'Em sap greu...'

Joan Laporta ha tornat a trencar el silenci amb una entrevista exclusiva concedida a Mundo Deportivo. En aquesta, repassa diferents fronts oberts del FC Barcelona. Des de l'estat del nou Spotify Camp Nou, el futur de la Superlliga, fins a la relació amb la UEFA.

Tanmateix, un dels moments més destacats ha arribat quan ha estat preguntat per la comentada festa d'aniversari de Lamine Yamal. A partir d'aquí, Laporta no ha dubtat a donar la seva opinió amb claredat.

Primeres paraules de Joan Laporta sobre la festa de Lamine Yamal

L'esdeveniment, que va tenir lloc el passat dissabte 12 de juliol, va generar cert rebombori a xarxes i mitjans per la presència de figures públiques del món digital i de l'entreteniment. Lluny de criticar-ho, Laporta ha sortit en defensa del nou dorsal 10 del Barça amb un missatge clar:

"Va ser una festa privada i tot el que faci Lamine ara, i ell ho sap, sempre estarà en el focus i en l'ull de l'huracà", ha explicat el president. Laporta s'ha mostrat comprensiu amb la situació del jugador, que ja viu sota una enorme pressió tot i la seva joventut.

I no només aprova la celebració, sinó que fins i tot lamenta no haver-hi pogut assistir. "Per a mi va fer una festa de celebració de 18 anys i el que em sap greu és no haver-hi anat. Va ser una festa extraordinària, s'ho van passar molt bé, anaven molt elegants", ha assegurat.

El president també ha valorat l'ambient de l'esdeveniment. "Ho va fer amb els seus amics, amb gent de la faràndula i del món actual, youtubers, influencers, tiktokers, cantants". En definitiva, un aniversari modern i a l'alçada d'una estrella.

Laporta ha conclòs el seu comentari elogiant la professionalitat de Lamine Yamal, que l'endemà es va presentar als entrenaments sense cap problema. "Estava en l'àmbit privat, després va venir a entrenar i entrena com el que més. I en aquest sentit res a retreure-li"

Joan Laporta ha donat la cara per Lamine Yamal

Amb les seves paraules, Laporta ha volgut tancar qualsevol polèmica al voltant de la celebració de Lamine Yamal. Deixant clar que el jove té dret a gaudir de la seva majoria d'edat sense ser jutjat per això.

Al mateix temps, ha reafirmat el seu compromís amb el jugador, destacant tant la seva professionalitat com el seu potencial. Un cop més, el president del Barça demostra que està disposat a protegir els seus talents dins i fora del camp.