La germana de Michu trenca el pacte i revela la veritat sobre Gloria Camila: 'Té...'

En un gir inesperat que ha sacsejat el panorama mediàtic, Tamara Rodríguez, germana de Michu, ha decidit trencar el seu silenci i parlar clar sobre la família Ortega Cano. A TardeAR, ha afirmat que, després de la mort de la seva germana, la família paterna de la seva neboda Rocío no s'ha ocupat ni es preocupa realment per ella. Aquesta contundent declaració ha encès una polèmica que semblava contenir-se després de la tragèdia familiar.

La germana de l'exparella de José Fernando ha mostrat missatges que va rebre de Gloria Camila poc després del funeral. En ells, la filla de Rocío Jurado li retreia que en lloc de vetllar per la seva germana, es dedicava a difondre “mentides”. Davant d'això, la germana de Michu ha respost que té “molta maldat” i una doble cara que no mostra davant de les càmeres.

A més, Tamara ha assegurat que, després de la pèrdua, serà ella qui en la seva memòria expliqui la veritat sobre com és realment la família Ortega Cano. Malgrat la negativa de Gloria Camila, la germana de Michu insisteix que la jove no s'ocupa veritablement de la seva neboda Rocío. Després d'aquestes declaracions, la filla d'Ortega ha contactat amb el programa per anunciar que planeja passar el cap de setmana amb la seva neboda, demostrant així la seva implicació.

La germana de Michu qüestiona el compromís de Gloria Camila i revela la veritable relació familiar

Tanmateix, aquesta acció ha estat criticada per la germana de Michu, que ha qüestionat que endur-se la nena un cap de setmana no implica assumir la seva responsabilitat real. “Ella està millor amb la meva mare i amb mi”, ha sentenciat, posant en dubte el compromís real. Segons Tamara, darrere de la imatge pública amable i familiar, Gloria Camila té un caràcter molt diferent en privat.

Per si no fos prou, Tamara ha desmentit també rumors sobre la relació de Michu amb la família Ortega Cano, negant que hagués demanat que la seva filla quedés sota la seva tutela. “Jo protegia molt la meva germana i estava pendent d'ella”, ha explicat, detallant la col·laboració constant que va mantenir amb ella. Aquesta defensa qüestiona els relats que presenten el seu vincle com a feble o distant.

La família de Michu critica Gloria Camila en defensa del futur de Rocío

Finalment, ha denunciat com Gloria Camila i José Fernando haurien tractat malament Michu en vida, fins i tot amb amenaces legals. “Ho faig en memòria de la meva germana”, ha declarat.

Així, ha mostrat que aquestes paraules no són un atac gratuït, sinó un intent de visibilitzar una realitat dolorosa. Tamara adverteix que no pensa callar i que continuarà explicant el que sap, deixant clar que la guerra familiar està lluny d'acabar.

Mentre la disputa continua, la germana de Michu insisteix que l'únic que vol és que la família Ortega Cano s'impliqui de veritat. Considera insuficient qualsevol gest puntual o de cara a la galeria. Per a ella, l'important és que Rocío tingui un futur digne i estable.