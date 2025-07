Ara sí: Gloria Camila trenca el silenci després dels rumors de crisi amb Álvaro García

Gloria Camila ha trencat el seu silenci i ho ha fet aquesta tarda, en directe, al programa TardeAR. La jove ha volgut aclarir els rumors que han circulat aquests últims dies sobre una possible crisi en la seva relació amb Álvaro García.

L'alarma ha saltat fa tot uns dies perquè en un dels últims concerts del cantant, molts van notar una absència destacada: la de Gloria Camila. Els comentaris no van trigar a arribar. Les xarxes socials s'han omplert de missatges que especulaven sobre un possible distanciament entre ells.

Avui, per fi, Gloria Camila ha parlat i ho ha fet sense embuts. “Em fa molta gràcia, aquest cap de setmana he estat a Cadis en un concert d'ell”, ha explicat davant les càmeres. Amb un somriure al rostre, ha volgut tancar d'una vegada per totes els rumors que l'envolten.

Gloria Camila confirma que ha estat al concert d'Álvaro García amb les seves amigues i la seva neboda

A més, Gloria Camila ha afegit amb fermesa: “Vaig estar amb les meves amigues i la meva neboda petita, no he de pujar-ho a les xarxes socials per demostrar que estic bé”. Amb aquestes paraules, ha deixat clar que la seva vida personal no necessita exposició constant per ser vàlida.

Amb to tranquil, Gloria Camila ha volgut destacar també com ha gaudit de l'espectacle. “Em va semblar un gran concert i vaig gaudir molt”, ha afirmat, deixant entreveure la bona sintonia que manté amb Álvaro.

Frank Blanco, presentador de l'espai, ha volgut anar més enllà. “Aleshores, per contestar la pregunta que hi ha a la pantalla, heu trencat?”, ha preguntat directament. La resposta de Gloria ha estat clara i contundent: “No”.

Gloria Camila deixa d'amagar el seu amor per Álvaro García i parla sobre la seva relació

Amb aquesta única paraula, ha tancat qualsevol mena d'especulació. Ha estat breu, directa i honesta. Així, Gloria Camila ha confirmat que la seva relació amb Álvaro García segueix en bon moment.

Des del plató, els col·laboradors han donat suport a les seves declaracions. Han valorat la seva serenitat i la seva manera de respondre, no ha entrat en polèmiques, no ha acusat ningú i només ha explicat la seva veritat.

Gloria Camila ha preferit no viure el seu amor sota l'escrutini públic. Ha preferit gaudir-lo en privat, però, quan ha estat necessari, ha parlat i avui ho ha fet. Avui ha deixat clar que, malgrat els rumors, la seva història amb Álvaro segueix endavant.