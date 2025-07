Felicitat màxima per a Gerard Piqué i Clara Chía: ja està confirmat

Gerard Piqué i Clara Chía continuen donant mostres de complicitat i estabilitat. Des que la seva relació va sortir a la llum, han estat protagonistes de titulars i especulacions. Especialment pel rerefons mediàtic que va envoltar la separació de l'exfutbolista i Shakira.

Tanmateix, el temps ha acabat donant la raó a qui veia en aquesta parella quelcom més que un romanç passatger. Piqué i Clara no només han consolidat el seu vincle sentimental, sinó que han començat a compartir cada cop més moments públics.

Felicitat màxima per a Gerard Piqué

Lluny dels focus del futbol professional, Piqué s'ha reinventat com a empresari i president del FC Andorra. Un club que ha anat escalant posicions sota el seu lideratge. Aquesta última setmana, la parella ha tornat a aparèixer unida en un dels moments més simbòlics de l'any.

Estem parlant de l'ascens de l'Andorra a Segona Divisió. Una gesta que Gerard Piqué va voler celebrar per tot el que val. El català va organitzar una pujada al Comapedrosa, el cim més alt d'Andorra, juntament amb un grup reduït de seguidors del club.

L'activitat, anunciada com un desafiament per als més valents, va tenir lloc a primera hora del matí. A més, va servir no només per celebrar l'èxit esportiu, sinó també per presentar la nova samarreta de l'equip.

Clara Chía, el gran suport de Gerard Piqué

En plena muntanya, amb el paisatge de fons i una samarreta blanca, Gerard Piqué va tornar a demostrar la seva passió pel projecte. No obstant això, el que més va cridar l'atenció de la jornada va ser la presència de Clara Chía.

Vestida amb roba esportiva i un gran somriure, la jove no va dubtar a acompanyar la seva parella en aquesta aventura. En una imatge compartida tant pel club com pel mateix Piqué, se la pot veure feliç, al costat del jugador, al cim, com a part de l'equip, com una més.

La instantània ha servit per tancar rumors de crisi i confirmar que la parella segueix unida i en un dels seus millors moments. Gerard Piqué i Clara Chía no només escalen muntanyes: també consoliden, pas a pas, una relació que sembla estar en el seu punt més alt.

Amb cada pas, la parella demostra que la seva relació va molt més enllà dels focus mediàtics. Units tant en l'àmbit personal com en el professional, celebren els èxits junts i afronten els reptes amb la mateixa complicitat.