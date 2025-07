Pocs ho saben: Pere Arquillué té una filla actriu gairebé tan famosa com ell

Durant anys, la seva mirada intensa i la seva veu profunda han donat vida a personatges memorables del teatre i la televisió catalana. Pere Arquillué és un d'aquells actors que no necessita presentació: la seva sola presència a l'escenari ja eleva qualsevol producció.

El seu Claudi Guitart a La Riera encara és recordat per milers d'espectadors com un dels grans personatges de la ficció catalana. Però ara, el seu cognom comença a ressonar en un altre context. Aquesta vegada, no és ell qui s'endú els aplaudiments, sinó la seva filla.

Pere Arquillué té una filla actriu gairebé tan famosa com ell

Emma Arquillué ha decidit seguir el mateix camí que el seu pare, i ho està fent amb pas ferm i molt talent. La jove actriu s'ha convertit en un dels rostres prometedors del panorama interpretatiu català, tant a televisió com damunt dels escenaris.

El seu salt a la popularitat va arribar amb la sèrie Com si fos ahir, la ficció de la sobretaula de TV3, on va interpretar l'Estel, un personatge atrapat en una trama amorosa. La seva naturalitat davant la càmera i la seva sensibilitat interpretativa no van passar desapercebudes.

Molts podrien pensar que créixer al costat d'una figura tan reconeguda com Pere Arquillué li hauria obert totes les portes. Tanmateix, Emma s'ha forjat el seu camí a base de constància i passió.

La influència del seu pare, és clar, ha estat fonamental per despertar la seva vocació. No obstant això, la carrera de l'Emma va molt més enllà d'un cognom conegut. No hi ha dubte que la jove ha sabut guanyar-se el respecte del públic i de la crítica amb la seva pròpia feina.

Emma Arquillué és una cara molt coneguda a TV3

Més enllà de la televisió, l'Emma també ha destacat al teatre. El 2022, es va posar a la pell de Julieta en una versió contemporània de Romeu i Julieta, dirigida per David Selvas al Teatre Poliorama.

La seva interpretació va ser aplaudida per la seva frescor i va confirmar el que molts ja intuïen: que som davant d'una actriu amb un futur brillant. Lluny de viure a l'ombra del seu pare, Emma Arquillué està escrivint la seva pròpia història en el món de la interpretació.

Amb una presència cada cop més sòlida als escenaris catalans, el seu nom comença a ocupar titulars per mèrits propis. I si una cosa està clara, és que el llegat artístic dels Arquillué no només continua, sinó que evoluciona amb una nova i poderosa veu.