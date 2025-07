Mar Flores parla després del que ha passat amb el fill de Carlo Costanzia a Eivissa

Mar Flores ha reaparegut a les xarxes socials després d'uns dies de desconnexió a Eivissa. La model ha gaudit del seu primer estiu com a àvia a l'illa pitiüsa, un dels seus destins imprescindibles cada any. Malgrat que encara es desconeix quins altres plans té previstos per a la resta de l'estiu, la que va ser musa de la moda espanyola ha triat aquest enclavament per relaxar-se.

Però no ho ha fet sola. Alejandra Rubio, Carlo Costanzia i la resta dels seus fills l'han acompanyada en aquest viatge. La família ha compartit moments íntims lluny dels focus, però la tranquil·litat no ha estat completa.

Mar ha utilitzat les seves xarxes per llançar un comunicat urgent. Ho ha fet a través dels seus stories d'Instagram. En aquest, ha expressat la seva preocupació per l'assetjament mediàtic que està patint durant la seva estada.

Mar Flores parla de Carlo Costanzia i el seu net després del que ha passat a Eivissa

“Des de fa diversos dies, he notat que diversos cotxes de paparazzi em segueixen constantment”, ha afirmat. La model ha recordat un incident ocorregut l'estiu passat.

Un fotògraf es va saltar semàfors i senyals de trànsit per tal d'aconseguir una imatge seva. Ara, la situació s'ha repetit. I Mar ha decidit prendre cartes en l'assumpte.

En el seu comunicat, ha demanat respecte i prudència. Ha fet una crida als mitjans perquè respectin la intimitat de la seva família.

“Entenc perfectament que esteu fent la vostra feina”, ha reconegut. Però ha insistit en la necessitat de protegir els menors que l'acompanyen. Ha esmentat específicament els seus fills menors i el seu net, de només set mesos.

Mar Flores demana respecte per poder gaudir de les seves vacances juntament amb Carlo Costanzia i la seva família a Eivissa

També ha sol·licitat que, en cas de captar imatges dels menors, les seves cares siguin pixelades. “Aquest missatge és amb la finalitat de protegir tant els meus fills com el meu net”, ha escrit amb contundència. La publicació ha estat rebuda amb suport per part dels seus seguidors.

Mar Flores ha aprofitat també per fer un últim prec: “Us prego que extremeu la precaució i no poseu en risc la seguretat de ningú”, ha conclòs Mar. La model ha posat així sobre la taula un tema delicat: l'exposició mediàtica dels menors. Encara que no ha donat més detalls sobre la seva estada, ha deixat clar que la seva prioritat és el benestar de la seva família.

Amb aquest gest, Mar Flores ha mostrat el seu costat més protector i compromès. Ha trencat el seu silenci. I ho ha fet pels seus.