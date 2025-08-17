Nos colamos en la finca de Sevilla donde Sergio Ramos guarda sus exclusivos caballos

Nos hemos adentrado en uno de los rincones más privados de Sevilla para conocer la finca donde Sergio Ramos ha instalado su pasión por los caballos. La propiedad del futbolista sevillano no es solo un hogar, sino un verdadero santuario equino que refleja su dedicación al mundo del ecuestre. Lo que descubrimos en este recorrido confirma por qué se trata de uno de los espacios más exclusivos y codiciados por el propio Ramos.

La finca, conocida como ‘La Alegría’, se extiende sobre 44 hectáreas en Bollullos de la Mitación, a tan solo 40 minutos de la capital andaluza. En este terreno, completamente vallado con un muro gris de tres metros de altura, se encuentra la Yeguada SR4, una de las joyas de la finca de Sergio. La yeguada ha cosechado premios internacionales, destacando a Yucatán de Ramos, un caballo que ha alcanzado fama mundial y reporta beneficios significativos a su propietario.

Sergio Ramos ha equipado el establecimiento con instalaciones de primer nivel. Son 40 boxes, 9 corraletas, un picadero cubierto, tres pistas al aire libre, dos picaderos redondos y un andador. Estas infraestructuras no solo garantizan el bienestar de los caballos, sino que reflejan la ambición empresarial del futbolista dentro del mundo equino.

La otra cara de la finca de Sergio Ramos: ocio, confort y vida en familia

Además de las instalaciones ecuestres, la finca cuenta con múltiples espacios para el ocio y el deporte. Hay pistas de pádel, un campo de fútbol siete, piscina y varias zonas de recreo, complementando así la enorme mansión que alberga a Ramos, Pilar Rubio y sus cuatro hijos. Cada rincón de la propiedad está pensado para la comodidad y el disfrute familiar, mientras se mantiene un alto nivel de privacidad y seguridad.

La mansión de la familia Ramos Rubio se eleva sobre 12.860 metros cuadrados repartidos en dos alturas, lo que asegura un amplio espacio para todos. Las comodidades de la vivienda incluyen áreas de descanso, entretenimiento y zonas privadas que permiten a la pareja disfrutar de la vida familiar sin preocupaciones externas. La privacidad ha sido un punto clave en la construcción y mantenimiento del hogar.

Un lugar que refleja el lado más íntimo de la vida de Sergio Ramos

En junio de 2019, ‘La Alegría’ fue el escenario de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. La ceremonia religiosa se celebró en la Catedral de Sevilla y la fiesta se trasladó a la finca. Los invitados disfrutaron de atracciones como noria gigante, puestos de comida y pista de coches de choque, todo organizado bajo estricta privacidad.

‘La Alegría’ es mucho más que una finca; refleja la vida de Sergio Ramos más allá del fútbol. Allí conviven la intimidad familiar, la pasión por los caballos y un estilo de vida cuidado hasta el mínimo detalle. Entre sus muros se mezclan la tranquilidad del campo y la exclusividad de un espacio reservado a muy pocos.