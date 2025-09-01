La ciutat balear que va veure créixer Rafa Nadal: un destí amb molta identitat pròpia
L'esportista de tennis va néixer en aquest municipi que sorprèn per les seves coves subterrànies, les seves perles i el seu orgull per Nadal
Rafa Nadal és molt més que un tennista. Amb 22 títols de Grand Slam i una trajectòria marcada per la constància, l'esforç i el sacrifici, s'ha convertit en un dels esportistes més admirats del món. El seu nom està lligat a la història del tennis i als grans moments de l'esport espanyol.
Tot i la seva fama internacional, Nadal mai ha deixat de mostrar un caràcter humil i proper. Qui el coneix destaca la seva senzillesa, fins i tot en els moments més alts de la seva carrera. Aquesta manera de ser el manté lligat al lloc on va començar tot.
Darrere dels trofeus i dels focus, hi ha una localitat mediterrània que l'acompanya en silenci. Una ciutat de poc més de quaranta mil habitants, banyada pel sol balear i amb un encant que barreja mar, cultura i tradició.
Una ciutat amb arrels mediterrànies
Aquest lloc és la segona ciutat més poblada de les Illes Balears, situada a la costa est de Mallorca. Envoltada de camps d'ametllers i amb accés directe al mar, conserva un aire autèntic que combina modernitat i vida tradicional.
Estem parlant de Manacor, la capital del Llevant mallorquí i bressol de Rafa Nadal. Amb uns 50.000 habitants, és coneguda tant per la seva activitat agrícola i industrial com per ser un dels centres neuràlgics de l'illa. El seu nucli urbà barreja edificis històrics amb comerços i una vida cultural molt activa.
Entre els seus monuments destaca l'església de Nuestra Señora de los Dolores, amb un campanar de més de 80 metres que domina l'horitzó. Destaquen la Torre dels Enagistes, seu del Museu d'Història, i el Claustre de Sant Vicenç Ferrer, avui centre cultural
Cultura, turisme i tradicions
Manacor és a més un destí turístic en si mateix. Al seu terme municipal hi ha les Coves del Drach, amb el llac Martel, un dels més grans del món sota terra. Les Coves dels Hams, amb les seves peculiars formacions en forma d'ham, completen l'oferta natural més coneguda.
A més, Manacor té 27 quilòmetres de costa i platges increïbles. La ciutat també és cèlebre per la seva indústria de la perla artificial, amb tallers i museus que mostren la tradició joiera de la zona. Els seus mercats, com el que se celebra cada dilluns al centre, ofereixen un ambient vibrant amb productes locals i artesania.
Al calendari festiu destaca la Fira de Primavera i la celebració de Sant Antoni, amb fogueres i música popular que omplen els carrers de veïns i visitants. Manacor combina així l'encant d'una ciutat dinàmica amb l'essència mediterrània que la fa única.
El vincle amb Rafa Nadal
Rafa Nadal mai ha deixat d'estar unit a la seva ciutat natal. A Manacor va inaugurar la Rafa Nadal Academy, complex esportiu i educatiu que atrau joves promeses del tennis. Allà també hi ha el Rafa Nadal Museum Xperience, on s'exposen trofeus, records i objectes de la seva carrera.
El campió sempre ha ressaltat com és d'especial poder compartir els seus èxits amb la gent de la seva terra. En més d'una ocasió ha participat en actes locals, mostrant gratitud cap a qui l'ha recolzat des de l'inici.
Així, Manacor no només és el seu lloc de naixement, també mostra l'altra cara de Nadal: la del veí que segueix fidel als seus orígens tot i estar al cim
