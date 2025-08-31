Aquesta ciutat catalana va veure créixer Marc Márquez i amaga una història increïble
L'esportista va néixer i créixer en aquesta petita localitat catalana, situada a poc més de cent quilòmetres de Barcelona
Marc Márquez és un dels grans referents del motociclisme mundial. Al llarg de la seva carrera ha demostrat talent, valentia i una ambició sense límits que l'han portat a conquerir vuit títols mundials. El seu nom està escrit amb lletres d'or a la història de l'esport espanyol.
Malgrat la fama, mai ha deixat de mostrar-se proper. Qui el coneix destaca la seva naturalitat, fins i tot després de pujar al podi més alt una vegada i una altra. Aquest caràcter senzill el manté lligat a les seves arrels, sempre presents en cada èxit.
Darrere dels trofeus i els focus de MotoGP, hi ha un racó de Catalunya que l'acompanya en silenci. Una petita ciutat de poc menys de deu mil habitants, marcada per segles d'història, que forma part inseparable de la seva biografia.
Una ciutat amb segles d'història
Aquest lloc és la capital d'una comarca lleidatana coneguda pels seus paisatges de camps ondulats i fortaleses medievals. Una població situada a poc més de cent quilòmetres de Barcelona, que sorprèn per la seva riquesa patrimonial i el seu ambient acollidor.
Parlem de Cervera, capital de la Segarra i bressol de Marc Márquez. Amb uns 9.500 habitants, combina l'encant de les viles medievals amb la vitalitat d'un centre cultural actiu. Les seves muralles, l'església gòtica de Santa María i el seu campanar de 50 metres s'alcen com a símbols d'identitat.
La Universitat de Cervera, aixecada al segle XVIII per ordre de Felip V, és un dels edificis més imponents de Catalunya. La seva façana monumental combina elements barrocs i neoclàssics. A pocs passos es troba la Paeria, seu de l'ajuntament, exemple de gòtic civil català que encara conserva sales històriques.
El patrimoni local també inclou La Unió, coneguda com La Harinera de Cervera, joia del modernisme agrari projectada per Cèsar Martinell. La seva torre de l'aigua s'alinea amb les torres de la universitat i l'església, creant un perfil urbà únic. A la part alta, el castell de Cervera ofereix unes vistes privilegiades de tota la Segarra i recorda el paper defensiu de la vila.
Cultura i tradicions vives
Cervera no és només pedra i monuments, també batega amb una agenda cultural vibrant. L'Aquelarre, amb el seu aire esotèric, desfilades i focs artificials, transforma cada estiu la ciutat en un festival de música i màgia. La Festa Major omple d'alegria els seus carrers, mentre que durant l'any se succeeixen cursos de música, teatre i altres activitats culturals.
El Museu Comarcal guarda col·leccions d'arqueologia, etnografia i art, a més d'organitzar exposicions temporals. També gestiona itineraris guiats per pujar al campanar, recórrer les muralles o descobrir llegendes locals. Tot plegat converteix Cervera en un destí on tradició i modernitat conviuen en harmonia.
El vincle amb Marc Márquez
El pilot sempre ha mantingut una relació molt estreta amb la seva ciutat. Cada vegada que aconsegueix un campionat, la plaça major s'omple de veïns per celebrar-ho amb ell. En més d'una ocasió ha recorregut aquests carrers en un autobús descapotable, compartint la victòria amb tothom.
El Museu Comarcal acull una exposició permanent titulada “I’M 93”, que repassa la seva trajectòria amb motos, trofeus i objectes personals. A més, murals i pancartes de suport al pilot recorden que Márquez segueix molt present a cada racó de Cervera. L'ajuntament el va nomenar Fill Predilecte el 2014.
Marc ha assenyalat en diverses ocasions com és d'especial poder celebrar els seus títols amb la gent del seu poble natal. I en cada homenatge institucional ha deixat constància d'aquest vincle signant al llibre d'honor de l'Ajuntament de Cervera.
