Carmen Borrego confessa què pensa realment de María ‘La Jerezana’: ‘És una…’

Carmen Borrego ha tornat a estar al centre del focus mediàtic després de les seves declaracions més sinceres sobre l'actual parella del seu fill, María, coneguda a televisió com ‘la Jerezana’. La col·laboradora ha aprofitat les seves últimes aparicions abans de les vacances per aclarir la seva relació amb les dones que han format part de la vida de José María. Concretament, ha expressat amb contundència com se sent amb María i com va ser el seu vincle amb Paola Olmedo, mare del seu net.

En una entrevista recent, Carmen ha reconegut que amb María manté un tracte “més natural, més proper i menys impostat”. Tot i que ha assegurat que mai va tenir conflictes amb Paola, ha remarcat que la connexió amb ‘la Jerezana’ flueix amb més facilitat. Aquestes paraules han causat sorpresa, especialment pel to amb què s'ha referit a la seva exjove.

Paola, per la seva banda, no ha trigat a donar resposta a aquestes declaracions, visiblement dolguda per la comparació. Ella ja ha assegurat que la relació que va mantenir amb Carmen va ser cordial, i que s'ha adonat que ella ha estat “falsa” durant tot aquell temps. A més, ha afirmat que se sent decebuda, ja que considerava que entre ambdues existia un vincle sincer.

Així és la relació entre Carmen Borrego i María ‘la Jerezana’

Carmen ha volgut tancar la polèmica i ha defensat la seva postura amb serenitat. Ha assegurat que mai ha estat falsa amb Paola i que sempre va mantenir una bona relació amb ella mentre va estar casada amb el seu fill. Ara, simplement se sent més còmoda amb María, però això no vol dir que li resti importància a Paola ni que tinguin mala relació.

La col·laboradora també ha explicat que valora molt l'afecte que l'actual parella del seu fill li transmet, cosa que per a ella ha facilitat molt el tracte diari. Tot i això, ha recalcat que no pretén desmerèixer Paola ni minimitzar el seu paper a la família. De fet, ha afirmat que li està molt agraïda per ser la mare del seu net Marc.

A més, no ha deixat lloc a dubtes sobre l'estupenda relació que manté amb la seva actual jove. “María és un amor de persona”, ha assegurat la germana de Terelu Campos. No hi ha dubte que veu amb bons ulls la nova parella de José María Almoguera.

Carmen Borrego referma la seva bona relació amb María ‘la Jerezana’ abans de les vacances

Abans de començar les seves vacances, Borrego ha fet una crida pública a la seva família perquè deixin de parlar del conflicte passat amb José María. Ha assegurat que la seva relació actual amb el seu fill és bona i que desitja mantenir la pau familiar. “Estic absolutament feliç”, ha declarat amb fermesa.

Conscient de l'enrenou generat, Carmen ha tancat la seva intervenció amb un to informal i directe. Ha deixat clar que no pensa continuar alimentant la polèmica i que la seva prioritat ara és desconnectar. Amb un somriure, ha marxat juntament amb María i el seu fill per començar oficialment les seves vacances.