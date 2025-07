José María Almoguera i María ‘La Jerezana’ fan una pausa i comuniquen la gran notícia

José María Almoguera i María ‘La Jerezana’ han fet una pausa en els seus compromisos per assistir a la inauguració del nou xou del Parque Warner. Durant l’esdeveniment, ell ha deixat molt clar que està disposat a recuperar la relació amb la seva cosina Alejandra Rubio, amb qui havia perdut el contacte durant els últims mesos. Aquesta notícia ha sorprès molts, ja que fins ara es creia que la distància entre ells era irreversible.

Recentment, la distància entre José María i Alejandra havia generat rumors d’allunyament, especialment des que ella es va convertir en mare amb Carlo Costanzia. Tanmateix, tots dos han parlat recentment i sembla que estan en camí de reprendre el vincle que els unia.

El col·laborador ha confessat que està posant tot de la seva part perquè aquesta reconciliació sigui real i duradora. “Estic esperant que em digui el dia per poder conèixer el meu nebot i que els cosins es coneguin”, ha expressat amb entusiasme. Aquest gest demostra el seu interès sincer per recuperar el contacte familiar i deixar enrere qualsevol malentès.

José María i María ‘La Jerezana’ fan passos ferms cap a la reconciliació familiar

Alejandra Rubio ha explicat que la manca de trobades no es deu a problemes personals, sinó al fet que no s'ha pogut coincidir per temps. La conversa entre els cosins sembla obrir la porta a una retrobada imminent, una cosa que tots dos esperen amb ganes. El més important és que ja han reprès el contacte i estan disposats a fer aquest primer pas.

A més, Almoguera ha sortit en la seva defensa després de les crítiques que ha rebut pel seu comportament en un polèmic vídeo compartit a les xarxes socials. Ell entén que Alejandra està travessant una etapa complicada per la seva edat i que a poc a poc anirà aprenent a gestionar la pressió mediàtica. El seu suport és clar i demostra que la família està unida en els moments difícils.

La parella es consolida: José María i María ‘La Jerezana’ avancen junts

En l’àmbit personal, José María travessa un moment estable al costat de María ‘La Jerezana’, amb qui manté una relació des de fa sis mesos. Encara que la distància ha estat un repte per a tots dos, afirmen portar-la amb serenitat i confiança. María, per la seva banda, no descarta traslladar-se a Madrid en un futur per estar més a prop d’ell.

El fill de Carmen Borrego ha deixat clar que, per ara, no tenen intenció de fer passos precipitats en la seva relació. Prefereixen centrar-se en el present i deixar que les coses flueixin de manera natural. “Passet a passet, tranquil·litat, les coses de palau van a poc a poc”, ha afirmat amb rotunditat.

Així doncs, la pausa d’Almoguera i María ha servit per comunicar que la família està en procés de reconciliació i que aviat hi haurà una trobada molt esperada. Sens dubte, una bona notícia que dona un nou aire a les seves relacions personals i que ha estat rebuda amb il·lusió pels seus seguidors.