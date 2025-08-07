Així és el bonic poble que va veure néixer Fermín López: envoltat de platges precioses
L'esportista va créixer en un petit poble de Huelva abans de convertir-se en una de les promeses del futbol actual
Fermín López s'ha guanyat un lloc en el futbol d'elit gràcies al seu esforç i el seu talent. En pocs anys, ha passat de jugar al planter a marcar gols amb el primer equip del Barça. A més, també ha aconseguit títols internacionals com l'Europeu sub-21 i la medalla de plata als Jocs Olímpics de París 2024.
La seva irrupció no ha estat casual perquè ja de ben petit va demostrar una habilitat especial amb la pilota. Qui el va conèixer en els seus primers passos recorda la seva humilitat, la seva capacitat de treball i el seu compromís amb el joc.
Però més enllà de la gespa i els estadis, hi ha un lloc que va marcar el seu camí des del principi. El Campillo, el petit poble onubenc on va néixer i que avui presumeix amb orgull del seu futbolista més il·lustre.
“Als meus companys del Barcelona els parlo del meu poble, de la proximitat de la gent, de les platges de Huelva i de com es menja de bé aquí”, va reconèixer. Unes paraules que deixen entreveure l'arrelament que sent el futbolista amb els seus orígens.
El petit poble que va veure néixer Fermín López té un gran llegat
El Campillo està situat a la comarca de l'Andévalo, al nord de la província de Huelva. És un municipi petit, de poc més de 2.000 habitants, que destaca per la seva tranquil·litat rural i el seu passat vinculat a la mineria. La seva història està profundament lligada a les explotacions de Riotinto, que van marcar l'economia i la identitat de la zona durant dècades.
Tot i la seva mida reduïda, el poble conserva un patrimoni sorprenent. L'Església Parroquial, amb la seva curiosa façana, és un dels edificis més visitats del poble de Fermín López.
També destaquen enclavaments arqueològics de gran valor. Entre ells hi ha el Dolmen de la Cantina, el Pont Chapa, els Escorials de Cañadas de les Adelfes i la Necròpolis de la Moraña. Tots ells són vestigis del passat remot de la regió.
La vida cultural d'El Campillo destaca per la seva energia i per l'arrelament de les seves tradicions. És habitual veure la imatge d'uns carrers plens de veïns i visitants que celebren junts les seves festes populars.
Entre aquestes hi ha la Romeria de la Santa Creu, les Festes de Sant Joan, conegudes com El Pitulito, i les Festes Patronals de Santiago Apòstol. També se celebra el Dia de la Vila, en honor a Nuestra Señora de la Granada, una jornada especialment simbòlica per al municipi.
El vincle amb El Campillo, des de l'inici
El famós futbolista del Barça va néixer a El Campillo l'any 2003. El seu pare era carter i la seva mare treballava a l'empresa agrícola Riotinto Fruit. Des de ben petit va mostrar un gran talent per al futbol.
Va començar a destacar a l'escola CEIP La Rábida, on va fer les seves primeres tocades a la pilota. Després va passar al Recreativo de Huelva, tot i que només hi va estar un any. I, poc més tard, ja va ser fitxat pel Real Betis.
Cada dia viatjava d'El Campillo a Sevilla per entrenar, ja que els seus pares preferien que no visqués a la residència del club. L'esforç va ser enorme, però no van voler trencar el vincle del jove amb la seva llar. Més tard va fitxar pel FC Barcelona i va aprendre català per adaptar-se, sense oblidar mai les seves arrels.
El poble sempre l'ha seguit de prop. El 2023 va ser nomenat Fill Predilecte d'El Campillo, i en un acte emotiu es va anunciar que l'escola de futbol municipal passarà a portar el seu nom. Ell va respondre regalant xandalls i botes a més de 150 nens del municipi, un gest que va ser aplaudit per tothom.
Els seus veïns el recorden com un noi proper, amable i senzill. Avui, en el seu honor, onegen samarretes del Barça des dels balcons i se celebren els seus triomfs com a propis. El Campillo continua sent casa seva, tot i que ara el seu nom brilla als estadis més grans d'Europa.
Amb cada gol que marca i cada passada que fa, Fermín López no només fa història en el futbol, sinó que també porta amb ell el batec d'un poble sencer. Avui, mentre el seu nom ressona als estadis d'Europa, l'eco més fort continua sent el de la seva gent, que l'espera sempre amb els braços oberts.
Més notícies: