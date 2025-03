Walmart i Sam's Club, recordatori urgent: Tens fins al dia 31!

Walmart i Sam's Club estan en plena marxa amb la seva campanya anual "Fight Hunger. Spark Change." llançada l'1 de març. La iniciativa, que culmina el 31 de març, busca recaptar fons i generar consciència sobre la inseguretat alimentària als Estats Units.

Aquest any, la campanya té un significat especial. Se celebra el vintè aniversari de l'aliança entre Walmart, Sam's Club i Feeding America, una organització nacional dedicada a combatre la fam.

Des dels seus inicis, aquest esforç ha mobilitzat milers de clients, empleats i socis. L'objectiu és clar: lluitar contra un dels problemes més greus del país: la fam.

Com pots participar?

La campanya convida clients, associats i proveïdors a unir-se de diverses formes. Una de les maneres més simples d'ajudar és fer donacions al moment de pagar les teves compres a Walmart i Sam's Club. Aquests donatius es destinen directament a Feeding America per ajudar les comunitats més necessitades.

Però no només es tracta de fer una donació. Ambdues cadenes també han creat activitats interactives en línia i a les botigues per involucrar tots els membres de la família. Des de la compra de productes especialment marcats, fins a la participació en esdeveniments en què es poden guanyar premis, totes les accions contribueixen a un mateix objectiu: combatre la fam.

A més, aquest any, Walmart i Sam's Club han llançat una nova plataforma digital. Allà, els participants poden seguir l'impacte de les seves contribucions. A més, també poden conèixer més sobre les persones i les comunitats que es beneficien de la seva generositat.

El rol de Feeding America

Feeding America és l'organització clau en aquesta campanya, donant suport a més de 200 bancs d'aliments a tot el país. Amb els seus esforços, han aconseguit distribuir milions d'àpats a famílies en situació de necessitat.

"Estem agraïts pel suport continu de Walmart i Sam's Club", va comentar Claudia R. Rodríguez, portaveu de Feeding America. "Gràcies a la generositat dels clients i la força de les cadenes de subministrament d'aquestes companyies, podem arribar a més persones que mai".

Un esforç que canvia vides

Cada any, "Fight Hunger. Spark Change." no només ajuda les comunitats a nivell local, sinó que també dona a conèixer l'abast de la inseguretat alimentària. Cal recordar que aquesta afecta milions de persones a tot el país.

A través d'aquesta campanya, Walmart i Sam's Club conviden a reflexionar sobre un problema greu, però també ens mostren com les nostres petites accions poden generar grans canvis.

El temps s'esgota

Si encara no has tingut l'oportunitat de contribuir, tens fins al 31 de març per fer-ho. Walmart i Sam's Club t'ofereixen diverses opcions per participar, i el teu suport pot marcar la diferència. No importa quant donis, cada contribució suma en la lluita contra la fam.

Recorda, la teva ajuda és crucial. Si encara no t'has unit, no deixis passar aquesta oportunitat. Tens fins al 31 de març per ser part d'aquesta causa que continua transformant vides a llarg i ample dels Estats Units.

Aquest és el moment per ser part del canvi. Visita el teu Walmart o Sam's Club més proper, o fes la teva donació en línia. Junts, podem marcar la diferència en la vida d'aquells que més ho necessiten.