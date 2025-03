Pizza Hut colpeja Domino's i llança la novetat més esperada als Estats Units: brutal

Si estàs buscant una forma divertida i senzilla d'animar la teva pròxima reunió, les taules d'embotits són una opció que mai falla. No només són fàcils de preparar, sinó que també ofereixen una gran varietat de sabors i textures que conquisten tots els gustos.

A més a més de ser una opció deliciosa, les taules d'embotits tenen un atractiu visual que les converteix en una peça central perfecta per a qualsevol reunió. Ben presentades, ofereixen una combinació perfecta de colors i formes que criden l'atenció i estimulen l'apetit. Pizza Hut ho sap i ha decidit innovar amb la seva pròpia versió assequible de la taula d'embotits, dissenyada per a tota mena de reunions.

Per 25 dòlars, pots gaudir de dues pizzes mitjanes, acompanyades de vuit ales desossades i una ració de bastonets de pa amb salsa per sucar. Aquesta novetat, anomenada Pizza Charcuterie, va ser anunciada per Food & Wine.

La novetat de Pizza Hut que ningú no esperava veure

Segons Pizza Hut, la seva última creació respon a les tendències gastronòmiques actuals, al mateix temps que celebra els aliments circulars en honor al Dia de Pi, el 14 de març. Mentre alguns gasten molts diners en formatges artesans i melmelades gourmet, Pizza Hut ofereix una opció més assequible. Així que la marca permet gaudir de la moda de les taules de xarcuteria amb l'estil únic de la cadena.

“Ens vam preguntar, per què no fer-li un gir a la tradicional taula de xarcuteria amb alguna cosa més relacionada amb la pizza? Vam agafar la clàssica taula de carn i formatge, vam substituir els ingredients pel millor del millor —pizza, ales i bastonets de pa— i vam crear la Pizza Charcuterie. És una opció fàcil de personalitzar que pot elevar qualsevol reunió”, va explicar un portaveu de la marca a Food & Wine.

Amb la Pizza Charcuterie, Pizza Hut ofereix als fanàtics de la pizza una forma divertida i diferent de millorar les seves trobades. “Perquè, siguem sincers, la pizza sempre millora qualsevol festa”, va afegir el representant de la cadena.

El suport de Rob ‘Gronk’ Gronkowski a Pizza Hut

Per donar més visibilitat a aquesta innovadora proposta, Pizza Hut ha comptat amb el suport de Rob ‘Gronk’ Gronkowski, exjugador de la NFL. L'esportista ha creat la seva pròpia versió de la Pizza Charcuterie i, com era d'esperar, la seva selecció inclou una pizza de peperoni. A més, Gronkowski ha participat en l'últim anunci de la cadena, ressaltant la creixent popularitat de les taules de xarcuteria.

Però si aquesta promoció et sona familiar, no et preocupis. És una versió renovada de l'Ultimate Hut Bundle, una oferta similar que van llançar el mes passat. En aquesta promoció, els clients podien crear la seva pròpia “delícia per a tothom”, combinant dues pizzes, ales i també els famosos bastonets de pa de la cadena.

Gronk Charcuterie

Amb aquest llançament, Pizza Hut també va celebrar el 14 de març —Dia Pi—, un dia emblemàtic per als amants d'aquest deliciós menjar. A més de seguir la tendència viral dels menjars perfectes per compartir a les xarxes socials. Les taules de xarcuteria s'han tornat molt populars en plataformes com Instagram, amb opcions que van des de presentacions culinàries sofisticades fins a versions més sensacionals, com les taules de mantega.

“Hem vist com les taules de xarcuteria creatives s'apoderen de les xarxes socials, i sabíem que era el moment de donar a la pizza el protagonisme que es mereix”, va explicar Melissa Friebe, directora de màrqueting de Pizza Hut. “Perquè apilar galetes està bé, però apilar pizza, ales i bastonets de pa… això sí que és un moviment de poder”, va afegir.