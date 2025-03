Mercadona sorprèn de nou amb el dolç de Pasqua més deliciós i barat de tots

Mercadona segueix sorprenent amb productes irresistibles, i aquesta Pasqua no és l'excepció. Fidel a les tradicions de cada època de l'any, la cadena ha llançat dos deliciosos productes típics d'aquestes dates, ideals per gaudir en família. Si ets dels que gaudeixen d'un bon dolç en les festivitats, aquestes opcions seran un encert segur per a la teva taula.

Dos opcions irresistibles per a tots els gustos

Mercadona ha llançat dues delicioses versions de mones de Pasqua, ambdues amb un ou sorpresa al centre, però amb un toc diferent. La primera opció és una mona banyada en xocolata, ideal per als amants d'aquest dolç. Amb una safata de 150 grams, aquesta mona ofereix un sabor intens i una textura suau que farà les delícies de tothom.

La segona opció és sense xocolata, però igualment deliciosa. Aquesta mona, que també conté un ou sorpresa al seu interior, ofereix una alternativa més lleugera per a aquells que prefereixen alguna cosa sense cobertura de xocolata. Amb un pes de 120 grams, és perfecta per gaudir com un dolç individual o compartir entre diversos.

Les mones de Pasqua de Mercadona no només destaquen pel seu sabor, sinó també per la seva excel·lent relació qualitat-preu. La mona banyada en xocolata, amb 150 grams, té un preu de 2,30 euros. La versió sense xocolata, amb 120 grams, es ven per només 2,10 euros, cosa que la fa encara més accessible per a tots els pressupostos.

Mercadona ha aconseguit oferir dues opcions de mones de Pasqua que no només compleixen amb les expectatives pel que fa a sabor. També s'ajusten a les necessitats dels consumidors que busquen un dolç deliciós sense haver de gastar massa. Aquest preu competitiu fa que gaudir d'una mona de Pasqua sigui possible per a tothom, independentment del seu pressupost.

Ideal per regalar o compartir

Amb aquestes mones de Pasqua, Mercadona t'ofereix la possibilitat d'afegir un toc dolç i especial a les teves celebracions. Ja sigui que les gaudeixis amb la teva família o les comparteixis en un berenar amb amics, aquestes mones es converteixen en l'opció ideal. L'ou sorpresa al seu interior afegeix un element de sorpresa, cosa que les fa encara més divertides i atractives per als més petits.

Ambdues opcions són fàcils de servir i perfectes per gaudir en qualsevol moment del dia. Amb un preu accessible i una qualitat excepcional, aquestes mones de Pasqua de Mercadona són una de les opcions més populars de la temporada. No deixis passar l'oportunitat de provar-les i compartir-les amb els que més estimes.

El millor d'aquests productes de Mercadona és que s'adapten a tots els gustos. L'opció banyada en xocolata és perfecta per als amants d'aquest clàssic dolç. Per la seva banda, la versió sense xocolata ofereix una alternativa més lleugera i deliciosa per a aquells que prefereixen un sabor menys intens.

A més de ser perfectes per gaudir a casa, aquestes opcions també són ideals per regalar. Gràcies a la seva presentació i el seu toc únic, es converteixen en el detall perfecte per sorprendre els teus éssers estimats durant les festivitats. No importa si les compres per a tu o per compartir, aquestes delícies de Mercadona s'asseguraran d'afegir dolçor i alegria a qualsevol taula.

Preus i ofertes actualitzats el dia 23/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis