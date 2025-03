Walmart y Sam's Club, recordatorio urgente: ¡Tienes hasta el día 31!

Walmart y Sam’s Club están en plena marcha con su campaña anual "Fight Hunger. Spark Change." lanzada el 1 de marzo. La iniciativa, que culmina el 31 de marzo, busca recaudar fondos y generar conciencia sobre la inseguridad alimentaria en los Estados Unidos.

Este año, la campaña tiene un significado especial. Se celebra el vigésimo aniversario de la alianza entre Walmart, Sam’s Club y Feeding America, una organización nacional dedicada a combatir el hambre.

Desde sus inicios, este esfuerzo ha movilizado a miles de clientes, empleados y socios. El objetivo es claro: luchar contra uno de los problemas más graves del país: el hambre.

¿Cómo puedes participar?

La campaña invita a clientes, asociados y proveedores a unirse de diversas formas. Una de las maneras más simples de ayudar es realizar donaciones al momento de pagar tus compras en Walmart y Sam's Club. Estos donativos se destinan directamente a Feeding America para ayudar a las comunidades más necesitadas.

Pero no solo se trata de hacer una donación. Ambas cadenas también han creado actividades interactivas en línea y en las tiendas para involucrar a todos los miembros de la familia. Desde la compra de productos especialmente marcados, hasta la participación en eventos en los que se pueden ganar premios, todas las acciones contribuyen a un mismo objetivo: combatir el hambre.

Además, este año, Walmart y Sam's Club han lanzado una nueva plataforma digital. Allá, los participantes pueden seguir el impacto de sus contribuciones. Además, también pueden conocer más sobre las personas y las comunidades que se benefician de su generosidad.

El rol de Feeding America

Feeding America es la organización clave en esta campaña, apoyando a más de 200 bancos de alimentos en todo el país. Con sus esfuerzos, han logrado distribuir millones de comidas a familias en situación de necesidad.

"Estamos agradecidos por el apoyo continuo de Walmart y Sam’s Club", comentó Claudia R. Rodríguez, portavoz de Feeding America. "Gracias a la generosidad de los clientes y la fuerza de las cadenas de suministro de estas compañías, podemos llegar a más personas que nunca".

Un esfuerzo que cambia vidas

Cada año, "Fight Hunger. Spark Change." no solo ayuda a las comunidades a nivel local, sino que también da a conocer el alcance de la inseguridad alimentaria. Hay que recordar que esta afecta a millones de personas en todo el país.

A través de esta campaña, Walmart y Sam’s Club invitan a reflexionar sobre un problema grave, pero también nos muestran cómo nuestras pequeñas acciones pueden generar grandes cambios.

El tiempo se agota

Si aún no has tenido la oportunidad de contribuir, tienes hasta el 31 de marzo para hacerlo. Walmart y Sam's Club te ofrecen varias opciones para participar, y tu apoyo puede marcar la diferencia. No importa cuánto dones, cada contribución suma en la lucha contra el hambre.

Recuerda, tu ayuda es crucial. Si todavía no te has unido, no dejes pasar esta oportunidad. Tienes hasta el 31 de marzo para ser parte de esta causa que continúa transformando vidas a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Este es el momento para ser parte del cambio. Visita tu Walmart o Sam's Club más cercano, o realiza tu donación en línea. Juntos, podemos marcar la diferencia en la vida de aquellos que más lo necesitan.